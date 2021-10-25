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Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 25.10.2021
Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:06
2021-10-25T12:06
2021-10-25T12:06
москва
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 25 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики."Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации", - говорится в сообщении.В начале октября в ходе рабочего визита в Москву Бжания обсудил вопросы социально-экономического развития и газификации республики, финансирование модернизации вооруженных сил, а также возобновление воздушного сообщения с Абхазией.
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москва, абхазия, аслан бжания
Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
Президент Абхазии Бжания отправился с рабочим визитом в Москву