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Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву

Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 25.10.2021

Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:06

2021-10-25T12:06

2021-10-25T12:06

москва

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 25 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики."Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации", - говорится в сообщении.В начале октября в ходе рабочего визита в Москву Бжания обсудил вопросы социально-экономического развития и газификации республики, финансирование модернизации вооруженных сил, а также возобновление воздушного сообщения с Абхазией.

москва

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, абхазия, аслан бжания