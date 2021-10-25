https://ria.ru/20211025/shri-lanka-1756093483.html

Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку

Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку - РИА Новости, 25.10.2021

Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса потребовал от работников турсектора сделать в следующем месяце третий, или бустерный, укол против COVID-19, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:52

2021-10-25T18:52

2021-10-25T18:52

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса потребовал от работников турсектора сделать в следующем месяце третий, или бустерный, укол против COVID-19, сообщает Travel Daily Media.Более миллиона жителей, работающих в сфере безопасности, медицины и туризма пройдут следующий этап иммунизации вакциной Pfizer/BioNTech с 1 ноября, говорится в заявлении администрации президента.На данный момент на Шри-Ланке полностью вакцинированы чуть более 60 процентов из 22 миллионов граждан. Страна зависит от международного туризма и в конце прошлого месяца частично отменила коронавирусные ограничения, позволив полностью привитым путешественникам с отрицательным результатом теста въехать без карантина.Министр туризма Прасанна Ранатунга заявила, что интерес к поездкам в страну проявляют путешественники из России, Великобритании, Франции и Германии. Потому власти будут стремиться увеличить количество международных рейсов.Доходы бюджета Шри-Ланки сильно зависят от туризма. В 2018 году предприятия отрасли перечислили в казну 4,3 миллиарда долларов, а в первые восемь месяцев текущего года этот вклад составил всего 33 миллиона долларов. Оживление отрасли рассматривается как решающий фактор для восстановления финансов страны.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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