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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211025/shri-lanka-1756093483.html
Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку
Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку - РИА Новости, 25.10.2021
Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса потребовал от работников турсектора сделать в следующем месяце третий, или бустерный, укол против COVID-19, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:52
2021-10-25T18:52
туризм
вакцинация
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса потребовал от работников турсектора сделать в следующем месяце третий, или бустерный, укол против COVID-19, сообщает Travel Daily Media.Более миллиона жителей, работающих в сфере безопасности, медицины и туризма пройдут следующий этап иммунизации вакциной Pfizer/BioNTech с 1 ноября, говорится в заявлении администрации президента.На данный момент на Шри-Ланке полностью вакцинированы чуть более 60 процентов из 22 миллионов граждан. Страна зависит от международного туризма и в конце прошлого месяца частично отменила коронавирусные ограничения, позволив полностью привитым путешественникам с отрицательным результатом теста въехать без карантина.Министр туризма Прасанна Ранатунга заявила, что интерес к поездкам в страну проявляют путешественники из России, Великобритании, Франции и Германии. Потому власти будут стремиться увеличить количество международных рейсов.Доходы бюджета Шри-Ланки сильно зависят от туризма. В 2018 году предприятия отрасли перечислили в казну 4,3 миллиарда долларов, а в первые восемь месяцев текущего года этот вклад составил всего 33 миллиона долларов. Оживление отрасли рассматривается как решающий фактор для восстановления финансов страны.
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вакцинация, шри-ланка, германия, франция, великобритания, новости - туризм, туризм, готабая раджапакса, россия, коронавирус covid-19
18:52 25.10.2021
 
Власти Шри-Ланки обязали работников турсферы сделать третью прививку

На Шри-Ланке работников турфирм обязали в ноябре сделать третий бустерный укол от COVID-19

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Fotolia / M.V. Photography
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса потребовал от работников турсектора сделать в следующем месяце третий, или бустерный, укол против COVID-19, сообщает Travel Daily Media.
Более миллиона жителей, работающих в сфере безопасности, медицины и туризма пройдут следующий этап иммунизации вакциной Pfizer/BioNTech с 1 ноября, говорится в заявлении администрации президента.
На данный момент на Шри-Ланке полностью вакцинированы чуть более 60 процентов из 22 миллионов граждан. Страна зависит от международного туризма и в конце прошлого месяца частично отменила коронавирусные ограничения, позволив полностью привитым путешественникам с отрицательным результатом теста въехать без карантина.
Министр туризма Прасанна Ранатунга заявила, что интерес к поездкам в страну проявляют путешественники из России, Великобритании, Франции и Германии. Потому власти будут стремиться увеличить количество международных рейсов.
Доходы бюджета Шри-Ланки сильно зависят от туризма. В 2018 году предприятия отрасли перечислили в казну 4,3 миллиарда долларов, а в первые восемь месяцев текущего года этот вклад составил всего 33 миллиона долларов. Оживление отрасли рассматривается как решающий фактор для восстановления финансов страны.
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