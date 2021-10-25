https://ria.ru/20211025/servis-1756131255.html
Липецкие студенты создали библиотечный сервис для Ямала
Липецкие студенты создали библиотечный сервис для Ямала - РИА Новости, 25.10.2021
Липецкие студенты создали библиотечный сервис для Ямала
Команда студентов Липецкого государственного технологического университета разработала для жителей Ямало-Ненецкого округа социальный библиотечный сервис и... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:11
2021-10-25T14:11
2021-10-25T14:11
липецкая область
технологии
ямал
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756124393_0:263:2560:1703_1920x0_80_0_0_f5ec99294910d871b894bc5cf01e9b8b.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Команда студентов Липецкого государственного технологического университета разработала для жителей Ямало-Ненецкого округа социальный библиотечный сервис и получила за это грант в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, разработка сервиса проходила в рамках "Хакатона на Полярном круге 3.0". Это соревнования для разработчиков, студентов, дизайнеров, нацеленных на поиск идей для создания важных социальных сервисов для Ямало-Ненецкого автономного округа.Чуть более суток понадобилось липецким студентам, чтобы разработать полноценный сервис для читателей на основе библиотечного фонда Ямала. Сервис разработан на базе операционной системы Андроид. Приложение учитывает предпочтения читателей, способствует повышению интереса местных жителей к чтению книг и делает посещение библиотек региона прогнозируемым. Оно позволяет читателям выбирать книги онлайн по удобным фильтрам и рекомендациям, делиться своим литературным творчеством и читать работы земляков, организовывать свои мероприятия на базе библиотеки, ставить цели по прочтению книги в нужный срок и видеть статистику."Те, кто участвует в таком конкурсе, это будущее нашего региона и страны. Без IT-технологий не будет будущего, высокооплачиваемых рабочих мест, экологичных производств. Наша задача - создать условия для проявления способностей студентов", - отмечает глава региона Игорь Артамонов.Программные разработки студентов будут реализованы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20211021/profobuchenie-1755528625.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756124393_289:0:2560:1703_1920x0_80_0_0_a17a3d607f5b16501df9fa1baec8dbae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ямал, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости
. Команда студентов Липецкого государственного технологического университета разработала для жителей Ямало-Ненецкого округа социальный библиотечный сервис и получила за это грант в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
По его словам, разработка сервиса проходила в рамках "Хакатона на Полярном круге 3.0". Это соревнования для разработчиков, студентов, дизайнеров, нацеленных на поиск идей для создания важных социальных сервисов для Ямало-Ненецкого автономного округа.
Чуть более суток понадобилось липецким студентам, чтобы разработать полноценный сервис для читателей на основе библиотечного фонда Ямала
. Сервис разработан на базе операционной системы Андроид. Приложение учитывает предпочтения читателей, способствует повышению интереса местных жителей к чтению книг и делает посещение библиотек региона прогнозируемым. Оно позволяет читателям выбирать книги онлайн по удобным фильтрам и рекомендациям, делиться своим литературным творчеством и читать работы земляков, организовывать свои мероприятия на базе библиотеки, ставить цели по прочтению книги в нужный срок и видеть статистику.
"Те, кто участвует в таком конкурсе, это будущее нашего региона и страны. Без IT-технологий не будет будущего, высокооплачиваемых рабочих мест, экологичных производств. Наша задача - создать условия для проявления способностей студентов", - отмечает глава региона Игорь Артамонов.
Программные разработки студентов будут реализованы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.