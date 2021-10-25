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В Барнауле задержали врача, торговавшего сертификатами о вакцинации

В Барнауле задержали врача, торговавшего сертификатами о вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021

В Барнауле задержали врача, торговавшего сертификатами о вакцинации

Врач одной из поликлиник Барнаула торговал фиктивными сертификатами о вакцинации, возбуждено уголовное дело, полицейские ищут соучастников преступления,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:20

2021-10-25T13:20

2021-10-25T13:20

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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Врач одной из поликлиник Барнаула торговал фиктивными сертификатами о вакцинации, возбуждено уголовное дело, полицейские ищут соучастников преступления, сообщают в ГУМВД по Алтайскому краю."В Алтайском крае полицейские пресекли торговлю фиктивными сертификатами о вакцинации… Предварительно установлено, что врач-терапевт за незаконное денежное вознаграждение вносил в базу данных поликлиники заведомо ложные сведения о вакцинации против COVID-19 без ее фактического прохождения. В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации", - говорится в сообщении. Уточняется, что в распоряжении полицейских имеется информация о четырех эпизодах получения взяток."В отношении медицинского работника возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 291.2 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и личностей ее возможных соучастников", - сообщают в МВД.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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