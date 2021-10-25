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Реаниматологам второй раз пришлось оказывать помощь Саакашвили
Реаниматологам второй раз пришлось оказывать помощь Саакашвили - РИА Новости, 25.10.2021
Реаниматологам второй раз пришлось оказывать помощь Саакашвили
Находящемуся в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили во второй раз понадобилась помощь реаниматологов, заявил в понедельник его адвокат Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:55
2021-10-25T13:55
в мире
грузия
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Находящемуся в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили во второй раз понадобилась помощь реаниматологов, заявил в понедельник его адвокат Дмитрий Садзаглишвили."Вчера ночью один жизненных показателей в анализах Саакашвили упал до критического уровня, и встала необходимость вмешательства реаниматологов, после чего показатели стабилизировались. Это подтверждает то, что консилиум отметил в рекомендации и заключении, что третий президент сейчас вступает в такую фазу голода, что в любой момент ожидается резкое ухудшение его здоровья, и, следовательно, немедленная медицинская помощь будет стоять на повестке дня",- заявил адвокат журналистам.Саакашвили голодает в тюрьме 25-й день в знак протеста. Ранее ему уже потребовалось врачебное вмешательство, ему сделали переливание крови. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе настаивает на госпитализации экс-президента в городскую больницу.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755974941.html
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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии
13:55 25.10.2021
 
Реаниматологам второй раз пришлось оказывать помощь Саакашвили

Реаниматологам второй раз пришлось оказывать помощь находящемуся в тюрьме Саакашвили

© РИА Новости / Нино Мелия / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Нино Мелия
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ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Находящемуся в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили во второй раз понадобилась помощь реаниматологов, заявил в понедельник его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
"Вчера ночью один жизненных показателей в анализах Саакашвили упал до критического уровня, и встала необходимость вмешательства реаниматологов, после чего показатели стабилизировались. Это подтверждает то, что консилиум отметил в рекомендации и заключении, что третий президент сейчас вступает в такую фазу голода, что в любой момент ожидается резкое ухудшение его здоровья, и, следовательно, немедленная медицинская помощь будет стоять на повестке дня",- заявил адвокат журналистам.
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Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреГрузияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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