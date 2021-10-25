https://ria.ru/20211025/roskosmos-1756155554.html

Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции

Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции - РИА Новости, 25.10.2021

Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник расскажет партнерам по МКС о российских предложениях по созданию новой орбитальной станции. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:00

2021-10-25T16:00

2021-10-25T16:00

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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ДУБАЙ, 25 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник расскажет партнерам по МКС о российских предложениях по созданию новой орбитальной станции.Вечная пилотируемая станция необходима человечеству на околоземной орбите даже при реализации программ полетов к Луне и планетам, заявил Рогозин."То есть выходящие из ресурса модули (на ней) можно было заменить на другие модули. Это должна быть совершенно иная архитектура околоземной станции", - добавил Рогозин.Он напомнил, что МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. "Но каждый год это будет даваться все с большим и большим трудом. Потому что выход отдельных приборов и критически важных систем будет носить лавинообразный характер", - предостерег Рогозин.Ранее Рогозин сообщил, что на завтра у него запланированы переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских кораблях) и согласованию экипажей.

https://ria.ru/20211025/kosmos-1756134631.html

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2021

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)