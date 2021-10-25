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Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции
Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции - РИА Новости, 25.10.2021
Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник расскажет партнерам по МКС о российских предложениях по созданию новой орбитальной станции. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:00
2021-10-25T16:00
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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ДУБАЙ, 25 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник расскажет партнерам по МКС о российских предложениях по созданию новой орбитальной станции.Вечная пилотируемая станция необходима человечеству на околоземной орбите даже при реализации программ полетов к Луне и планетам, заявил Рогозин."То есть выходящие из ресурса модули (на ней) можно было заменить на другие модули. Это должна быть совершенно иная архитектура околоземной станции", - добавил Рогозин.Он напомнил, что МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. "Но каждый год это будет даваться все с большим и большим трудом. Потому что выход отдельных приборов и критически важных систем будет носить лавинообразный характер", - предостерег Рогозин.Ранее Рогозин сообщил, что на завтра у него запланированы переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских кораблях) и согласованию экипажей.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
16:00 25.10.2021
 
Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции

Дмитрий Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание вечно пилотируемой станции на орбите

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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ДУБАЙ, 25 окт – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник расскажет партнерам по МКС о российских предложениях по созданию новой орбитальной станции.
"Надо думать о будущем, о новой станции. У нас есть предложения на сей счет. Я готов завтра нашим партнерам об этом рассказать. Если они согласятся, то они тоже смогут принять участие в этой совместной работе", - сказал Рогозин на Международном астронавтическом конгрессе.
Вечная пилотируемая станция необходима человечеству на околоземной орбите даже при реализации программ полетов к Луне и планетам, заявил Рогозин.
"Что бы ни происходило с точки зрения развития программ по Луне, по другим планетам, околоземная станция потребуется. Надо ее реконфигурировать таким образом, чтобы она была, как говорится, вечной", - сказал он на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021.
"То есть выходящие из ресурса модули (на ней) можно было заменить на другие модули. Это должна быть совершенно иная архитектура околоземной станции", - добавил Рогозин.
Он напомнил, что МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. "Но каждый год это будет даваться все с большим и большим трудом. Потому что выход отдельных приборов и критически важных систем будет носить лавинообразный характер", - предостерег Рогозин.
Ранее Рогозин сообщил, что на завтра у него запланированы переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских кораблях) и согласованию экипажей.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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