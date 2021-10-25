https://ria.ru/20211025/reyting-1756057617.html

Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям

Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям - РИА Новости, 25.10.2021

Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям

Рейтинг регионов России по науке и технологиям возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T01:05

2021-10-25T01:05

2021-10-25T01:21

общество

санкт-петербург

мурманская область

алтайский край

республика татарстан (татарстан)

нижегородская область

республика хакасия

ивановская область

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рейтинг регионов России по науке и технологиям возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Мало инновацийНаучные исследования, применение высоких технологий, внедрение инноваций — одни из важнейших факторов экономического и социального развития. Увеличение доли высокотехнологичных производств не только обеспечивает рост экономики, но и способствует ее качественным и прогрессивным изменениям.Ключевой фактор для активной разработки и внедрения новых научно-технических решений — это спрос на инновации, который, по мнению экспертов, сейчас сложно назвать высоким в стране. Это во многом объясняется сохраняющейся сырьевой направленностью отечественной экономики, поясняют аналитики.По данным Росстата, доля организаций, которые относятся к инновационно-активным (имевшие затраты на инновационную деятельность, выполнявшие научные исследования и разработки, производившие инновационную продукцию) в России в 2020 году составила 10,8 процента. Это в разы ниже, чем во многих развитых странах мира, где этот показатель зачастую составляет свыше 50 процентов. Соответственно, доля инновационных продуктов в общем объеме отгруженных товаров в России в последние годы в среднем составляет около шести процентов (по итогам 2020 года — 5,7 процента), в то время как во многих европейских странах эта цифра также существенно выше, отмечают эксперты.Выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте федерации, хотя и неравномерно, свидетельствует подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2020 года.В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.Лидеры рейтингаПо сравнению с прошлым годом произошло несколько перестановок среди лидеров рейтинга, отмечают его составители. В первую тройку, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошла Республика Татарстан, которая поменялась местами с Нижегородской областью. На тройку лидеров приходится почти 31 процент общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2020 года.Как поясняют эксперты, лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, наличием высокотехнологичных производств, работой НИИ фундаментальной и прикладной направленности.Республика Татарстан, занявшая третье место в рейтинге, — один из научных и инновационных центров России. Аналитики считают, что успехи региона в рассматриваемой сфере обусловлены в значительной степени развитостью инновационной инфраструктуры. Здесь функционирует Камский инновационный кластер "Иннокам", две особые экономические зоны, сеть технопарков, технополис.В первую десятку рейтинга также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Свердловская и Тульская области. По сравнению с прошлым годом произошли перестановки: поменялись местами Татарстан и Нижегородская область, Свердловская область поднялась на одну позицию, Тюменская область выбыла из ТОП-10, а ее место заняла Тульская область.В целом, на субъекты федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 57 процентов общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2020 года.Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развита научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства. На последних местах расположились Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Чечня и Карачаево-Черкессия.Эксперты отмечают, что как группа лидирующих в рейтинге регионов, так и группа аутсайдеров во многом совпадают с лидерами и аутсайдерами рейтинга социально-экономического положения субъектов федерации по итогам 2020 года, подготовленного РИА Новости. Это еще раз подчеркивает, что уровень развития науки и технологий тесно связан с общим функционированием экономики и качеством жизни населения, поясняют аналитики.Лидеры роста и паденияРейтинг показывает, что по сравнению с прошлым годом наиболее существенно улучшили свои позиции Мурманская область и Алтайский край. Они поднялись на девять и восемь мест соответственно. В Мурманской области значительное влияние на это оказал рост показателя объема выпущенной инновационной продукции. В Алтайском крае — увеличение доли высококвалифицированных работников и рост инновационной активности организаций.Еще три региона улучшили свои позиции более чем на пять мест. Это Пензенская область, Ивановская область и Еврейская автономная область. Эти регионы поднялись в рейтинге на шесть мест каждый.Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Ставропольского края — на девять мест. На это повлияло сокращение доли исследователей в возрасте до 39 лет, снижение доли затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, поясняют эксперты.Еще два субъекта федерации опустились более чем на пять мест. Это Республики Коми и Марий Эл, каждый из этих регионов потерял по шесть позиций по сравнению с прошлым годом.В целом же, у большинства субъектов федераций перемещения в рейтинге оказались в пределах не более чем одной позиции.В ближайшее время эксперты РИА Новости не ожидают, что места регионов существенно изменятся, особенно позиции лидеров и аутсайдеров рейтинга. Это обусловлено тем, что развитие научной базы, налаживание высокотехнологичных производств, внедрение инноваций — процесс долгосрочный и требующий серьезных изменений в экономике субъектов федерации.Как составляли рейтингПозиции регионов в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности". Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от одного до максимального значения — ста.При расчете рейтинга использовались следующие показатели. Группа "Человеческие ресурсы": численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников и другие.В группе "Материально-техническая база" учитывались такие показатели: удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, а также удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, число компьютеров в организациях в расчете на численность работников и другие.В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" приняты во внимание такие показатели, как объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, число выданных патентов.Группа "Эффективность научно-технологической деятельности": удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ или услуг, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и некоторые другие.

https://ria.ru/20210923/innopolis-1751535263.html

https://ria.ru/20211011/tekhnologii-1754032173.html

https://ria.ru/20211012/dengi-1754074895.html

https://ria.ru/20210825/razrabotki-1747142576.html

https://ria.ru/20211015/rossiya-1754809195.html

https://ria.ru/20211011/prodlenie-1754032070.html

санкт-петербург

мурманская область

алтайский край

республика татарстан (татарстан)

нижегородская область

республика хакасия

ивановская область

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республика ингушетия

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, мурманская область, алтайский край, республика татарстан (татарстан), нижегородская область, республика хакасия, ивановская область, москва, республика ингушетия, ненецкий автономный округ, россия