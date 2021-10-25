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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211025/remont-1756139578.html
В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы
В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы - РИА Новости, 25.10.2021
В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы
В Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:55
2021-10-25T15:32
кимры
автомобильные дороги
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 25 окт. – РИА Новости. В Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дорога входит в региональную опорную дорожную сеть и соединяет Тверскую и Московскую области. Кроме того, дорога обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона."Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Госконтракт на ремонт данной дороги по национальному проекту заключен на три года: в 2020 году в нормативное состояние было приведено 20 километров от села Горицы в стороны Кимр, в текущем году – еще 27 километров дороги. Полностью она будет отремонтирована в следующем году.Всего в текущем дорожно-строительном сезоне в Верхневолжье в эксплуатацию введут 300 километров региональных трасс. Работы, выполняемые в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", завершены на большинстве объектов, отметили в пресс-службе.
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кимры, автомобильные дороги, игорь руденя
14:55 25.10.2021 (обновлено: 15:32 25.10.2021)
 

В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТВЕРЬ, 25 окт. – РИА Новости. В Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дорога входит в региональную опорную дорожную сеть и соединяет Тверскую и Московскую области. Кроме того, дорога обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона.
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"Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Госконтракт на ремонт данной дороги по национальному проекту заключен на три года: в 2020 году в нормативное состояние было приведено 20 километров от села Горицы в стороны Кимр, в текущем году – еще 27 километров дороги. Полностью она будет отремонтирована в следующем году.
На объекте уложено два слоя асфальтобетона: выравнивающий и верхний, выполнено устройство переходно-скоростных полос, заездных карманов и съездов. Для обеспечения безопасности дорожного движения расчищена полоса отвода, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.
Всего в текущем дорожно-строительном сезоне в Верхневолжье в эксплуатацию введут 300 километров региональных трасс. Работы, выполняемые в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", завершены на большинстве объектов, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьКимрыАвтомобильные дорогиИгорь Руденя
 
 
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