https://ria.ru/20211025/remont-1756139578.html

В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы

В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы - РИА Новости, 25.10.2021

В Верхневолжье отремонтировано 27 км автодороги Дубна - Кимры - Горицы

В Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:55

2021-10-25T14:55

2021-10-25T15:32

кимры

автомобильные дороги

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 25 окт. – РИА Новости. В Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дорога входит в региональную опорную дорожную сеть и соединяет Тверскую и Московскую области. Кроме того, дорога обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона."Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Госконтракт на ремонт данной дороги по национальному проекту заключен на три года: в 2020 году в нормативное состояние было приведено 20 километров от села Горицы в стороны Кимр, в текущем году – еще 27 километров дороги. Полностью она будет отремонтирована в следующем году.Всего в текущем дорожно-строительном сезоне в Верхневолжье в эксплуатацию введут 300 километров региональных трасс. Работы, выполняемые в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", завершены на большинстве объектов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211022/rudenya-1755795795.html

кимры

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кимры, автомобильные дороги, игорь руденя