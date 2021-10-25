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Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов
Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук до 1 января актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:23
2021-10-25T15:23
2021-10-25T15:23
общество
владимир путин
российская академия наук
михаил мишустин
александр сергеев (ран)
россия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук до 1 января актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов, сообщается на сайте Кремля.Поручения даны по результатам проверки исполнения положений законодательства и решений по созданию национальной системы управления качеством пищевой продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости."Правительству РФ совместно с Российской академией наук обеспечить актуализацию и взаимоувязку с учетом текущей возрастно-половой структуры и структуры профессиональной занятости населения норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов", - говорится в опубликованном перечне.Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Александр Сергеев, срок исполнения поручения - 1 января 2022 года.
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общество, владимир путин, российская академия наук, михаил мишустин, александр сергеев (ран), россия
Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов
Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов до 1 января