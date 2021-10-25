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Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов

Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил актуализировать рекомендации по норме потребления продуктов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук до 1 января актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:23

2021-10-25T15:23

2021-10-25T15:23

общество

владимир путин

российская академия наук

михаил мишустин

александр сергеев (ран)

россия

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук до 1 января актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов, сообщается на сайте Кремля.Поручения даны по результатам проверки исполнения положений законодательства и решений по созданию национальной системы управления качеством пищевой продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости."Правительству РФ совместно с Российской академией наук обеспечить актуализацию и взаимоувязку с учетом текущей возрастно-половой структуры и структуры профессиональной занятости населения норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов", - говорится в опубликованном перечне.Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Александр Сергеев, срок исполнения поручения - 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210824/tseny-1746965648.html

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общество, владимир путин, российская академия наук, михаил мишустин, александр сергеев (ран), россия