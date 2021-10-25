https://ria.ru/20211025/reformirovanie-1756129920.html

Липецкая область намерена реформировать систему профобразования

Липецкая область намерена реформировать систему профобразования - РИА Новости, 25.10.2021

Липецкая область намерена реформировать систему профобразования

Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:06

2021-10-25T14:06

2021-10-25T14:06

липецкая область

образование

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он обсудил предстоящую реформу на встрече со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово – технологического, где обучают вышеперечисленным специальностям."Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход", - сказал Артамонов.Глава региона поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Студенты пожаловались на маленькую стипендию и рассказали, что уже сейчас подрабатывают.Также они предложили губернатору организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы получать опыт работы и учиться зарабатывать.Артамонов пообещал решить эту проблему совместно с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в труде начинающих специалистов.

https://ria.ru/20211021/sotszaschita-1755641621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование, игорь артамонов