Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211025/reformirovanie-1756129920.html
Липецкая область намерена реформировать систему профобразования
Липецкая область намерена реформировать систему профобразования - РИА Новости, 25.10.2021
Липецкая область намерена реформировать систему профобразования
Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:06
2021-10-25T14:06
липецкая область
образование
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он обсудил предстоящую реформу на встрече со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово – технологического, где обучают вышеперечисленным специальностям."Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход", - сказал Артамонов.Глава региона поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Студенты пожаловались на маленькую стипендию и рассказали, что уже сейчас подрабатывают.Также они предложили губернатору организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы получать опыт работы и учиться зарабатывать.Артамонов пообещал решить эту проблему совместно с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в труде начинающих специалистов.
https://ria.ru/20211021/sotszaschita-1755641621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование, игорь артамонов
14:06 25.10.2021
 

Липецкая область намерена реформировать систему профобразования

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он обсудил предстоящую реформу на встрече со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово – технологического, где обучают вышеперечисленным специальностям.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 17:46Липецкая область
Реорганизацию системы соцзащиты в Липецкой области завершат к концу года
"Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход", - сказал Артамонов.
Глава региона поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Студенты пожаловались на маленькую стипендию и рассказали, что уже сейчас подрабатывают.
Также они предложили губернатору организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы получать опыт работы и учиться зарабатывать.
Артамонов пообещал решить эту проблему совместно с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в труде начинающих специалистов.
"Например, рассмотрим вопрос создания пекарни и кафе на базе техникума общественного питания. Надеюсь, в итоге мы получим более подготовленных специалистов с высоким доходом", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбразованиеИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти