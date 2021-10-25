https://ria.ru/20211025/reformirovanie-1756129920.html
Липецкая область намерена реформировать систему профобразования
Липецкая область намерена реформировать систему профобразования - РИА Новости, 25.10.2021
Липецкая область намерена реформировать систему профобразования
Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:06
2021-10-25T14:06
2021-10-25T14:06
липецкая область
образование
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он обсудил предстоящую реформу на встрече со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово – технологического, где обучают вышеперечисленным специальностям."Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход", - сказал Артамонов.Глава региона поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Студенты пожаловались на маленькую стипендию и рассказали, что уже сейчас подрабатывают.Также они предложили губернатору организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы получать опыт работы и учиться зарабатывать.Артамонов пообещал решить эту проблему совместно с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в труде начинающих специалистов.
https://ria.ru/20211021/sotszaschita-1755641621.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости
. Власти Липецкой области планируют провести реформу системы профессионального образования, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он обсудил предстоящую реформу на встрече со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово – технологического, где обучают вышеперечисленным специальностям.
"Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход", - сказал Артамонов.
Глава региона поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Студенты пожаловались на маленькую стипендию и рассказали, что уже сейчас подрабатывают.
Также они предложили губернатору организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы получать опыт работы и учиться зарабатывать.
Артамонов пообещал решить эту проблему совместно с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в труде начинающих специалистов.
"Например, рассмотрим вопрос создания пекарни и кафе на базе техникума общественного питания. Надеюсь, в итоге мы получим более подготовленных специалистов с высоким доходом", - сказал Артамонов.