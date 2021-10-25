https://ria.ru/20211025/rastlenie-1756105705.html
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей - РИА Новости, 25.10.2021
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:14
2021-10-25T12:14
2021-10-25T12:14
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников.Отмечается, что в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений (3 эпизода), предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), возбуждено уголовное дело."Вину мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20210416/deputat-1728652686.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей, возбуждено уголовное дело
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости.
Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде
подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников.
Отмечается, что в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений (3 эпизода), предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), возбуждено уголовное дело.
"Вину мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.