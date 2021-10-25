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В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей - РИА Новости, 25.10.2021
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:14
2021-10-25T12:14
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников.Отмечается, что в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений (3 эпизода), предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), возбуждено уголовное дело."Вину мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:14 25.10.2021
 
В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей

В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей, возбуждено уголовное дело

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников.
Отмечается, что в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений (3 эпизода), предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), возбуждено уголовное дело.
"Вину мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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