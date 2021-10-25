https://ria.ru/20211025/rastlenie-1756105705.html

В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей

В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей - РИА Новости, 25.10.2021

В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей

Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:14

2021-10-25T12:14

2021-10-25T12:14

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников.Отмечается, что в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений (3 эпизода), предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), возбуждено уголовное дело."Вину мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210416/deputat-1728652686.html

нижний новгород

россия

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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия