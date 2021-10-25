15:44 25.10.2021 (обновлено: 15:52 25.10.2021)
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра Ракову
Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую замминистра просвещения Марину Ракову
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.
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По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей.
В рамках дела арестованы Ракова, топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак (оба - бывшие сотрудники ФНФРО и пришли за ней в Сбербанк), юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова (ранее занимала должность исполнительного директора "Шанинки"), гражданский муж Раковой Артур Стеценко (следствие считает, что его фиктивно трудоустроили в ФНФРО). Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен под домашний арест.
Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ. Ее арестовали 7 октября.
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