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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра Ракову
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра Ракову - РИА Новости, 25.10.2021
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра Ракову
Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:44
2021-10-25T15:52
марина ракова
происшествия
москва
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей.В рамках дела арестованы Ракова, топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак (оба - бывшие сотрудники ФНФРО и пришли за ней в Сбербанк), юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова (ранее занимала должность исполнительного директора "Шанинки"), гражданский муж Раковой Артур Стеценко (следствие считает, что его фиктивно трудоустроили в ФНФРО). Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен под домашний арест.Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ. Ее арестовали 7 октября.
https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754221721.html
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марина ракова, происшествия, москва, сбербанк россии, россия
15:44 25.10.2021 (обновлено: 15:52 25.10.2021)
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра Ракову

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую замминистра просвещения Марину Ракову

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 15:54
Ректора "Шанинки" задержали по делу экс-замминистра Раковой
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей.
В рамках дела арестованы Ракова, топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак (оба - бывшие сотрудники ФНФРО и пришли за ней в Сбербанк), юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова (ранее занимала должность исполнительного директора "Шанинки"), гражданский муж Раковой Артур Стеценко (следствие считает, что его фиктивно трудоустроили в ФНФРО). Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен под домашний арест.
Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ. Ее арестовали 7 октября.
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
6 октября, 17:46
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
 
Марина РаковаПроисшествияМоскваСбербанк РоссииРоссия
 
 
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