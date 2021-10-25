https://ria.ru/20211025/proverka-1756132717.html

Жители Челябинска нашли разбросанные кости в ботинках около частного дома

Жители Челябинска нашли разбросанные кости в ботинках около частного дома - РИА Новости, 25.10.2021

Жители Челябинска нашли разбросанные кости в ботинках около частного дома

Следствие начало проверку после обнаружения вблизи частного жилого дома в Челябинске человеческих останков, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:16

2021-10-25T14:16

2021-10-25T14:16

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Следствие начало проверку после обнаружения вблизи частного жилого дома в Челябинске человеческих останков, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков."Следственные органы проводят в связи с данным фактом процессуальную проверку", - сказал собеседник агентства.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.По данным председателя челябинского регионального отделения партии "Яблоко" Ярослава Щербакова, он вместе с уральским краеведом Юрием Латышевым ездили к частному жилому дому в челябинском поселке Шершни, где были обнаружены человеческие останки. Он уточнил, что на дороге они увидели разбросанные "кости в ботинках, нижние челюсти с зубами, в яме три черепа".Со слов жильцов дома, останки они нашли в яме, которую копали для устройства канализации, пояснил Щербаков."Предположительно, данное захоронение может относится ко временам сталинских репрессий. По рассекреченным данным КГБ, с 1937 года большинство расстрелянных граждан захоранивали в заброшенных золотых шахтах возле Шершней. Самое массовое место обнаруженного захоронения репрессированных находится на "Золотой горе", совсем недалеко от этого места", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211025/ostanki-1756115897.html

челябинск

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происшествия, челябинск