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Жители Набережных Челнов рассказали в соцсетях о взрыве газа в пятиэтажке

Жители Набережных Челнов рассказали в соцсетях о взрыве газа в пятиэтажке - РИА Новости, 25.10.2021

Жители Набережных Челнов рассказали в соцсетях о взрыве газа в пятиэтажке

Грохот от взрыва бытового газа в пятиэтажке в Набережных Челнах был слышен в соседних домах, рассказали жители города в соцсетях. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:17

2021-10-25T18:17

2021-10-25T18:17

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Грохот от взрыва бытового газа в пятиэтажке в Набережных Челнах был слышен в соседних домах, рассказали жители города в соцсетях.По данным МЧС, перекрытия двух этажей повреждены при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах. По последним данным, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. Как сообщили в экстренных службах, два человека находятся под завалами, с ними установлен контакт.Жители соседних домов пишут в соцсетях, что слышали взрыв. "По окнам отдало даже, мы испугались", - написала одна из жительниц города. "Грохот и дым повалил", - написала еще одна жительница.В соцсетях появились видеозаписи, как жители дома после взрыва спускались вниз, на кадрах видно, что разбиты также окна лестничных пролетов."В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", - пишет житель города.

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)