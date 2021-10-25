https://ria.ru/20211025/proekty-1756108962.html
Россия и Китай готовят проекты по развитию единого сетевого пространства
Россия и Китай готовят проекты по развитию единого сетевого пространства - РИА Новости, 25.10.2021
Россия и Китай готовят проекты по развитию единого сетевого пространства
В настоящее время представители Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС) и научно-образовательной сети Китая CERNET приступают к... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:56
2021-10-25T13:56
2021-10-25T13:56
россия-китай: главное
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время представители Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС) и научно-образовательной сети Китая CERNET приступают к согласованию совместных проектов, сообщается на официальном сайте Минобрнауки РФ.Стороны договорились развивать взаимодействие двух сетей, которое отвечает интересам научных организаций и учреждений высшего образования России и Китая.В частности, при реализации совместных проектов российская и китайская сети готовы обмениваться опытом цифровой трансформации в сфере науки и высшего образования, в том числе по импортозамещению, трансферу технологий, а также по взаимодействию между научными организациями и промышленными предприятиями. Планируются совместные разработки в области сервисной инфраструктуры, доступной для пользователей двух сетей.Национальные специализированные сети сферы науки и образования, за которыми закреплено общепринятое наименование национальных научно-образовательных сетей (National Research and Education Network, NREN), работают в более чем 140 странах. В России НИКС имеются в 34 субъектах Российской Федерации (по данным 2020 года) и предоставляют сервисы более чем 150 организациям высшего образования и науки.
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китай, россия
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В настоящее время представители Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС) и научно-образовательной сети Китая
CERNET приступают к согласованию совместных проектов, сообщается на официальном сайте Минобрнауки РФ.
Стороны договорились развивать взаимодействие двух сетей, которое отвечает интересам научных организаций и учреждений высшего образования России и Китая.
В частности, при реализации совместных проектов российская и китайская сети готовы обмениваться опытом цифровой трансформации в сфере науки и высшего образования, в том числе по импортозамещению, трансферу технологий, а также по взаимодействию между научными организациями и промышленными предприятиями. Планируются совместные разработки в области сервисной инфраструктуры, доступной для пользователей двух сетей.
Национальные специализированные сети сферы науки и образования, за которыми закреплено общепринятое наименование национальных научно-образовательных сетей (National Research and Education Network, NREN), работают в более чем 140 странах. В России НИКС имеются в 34 субъектах Российской Федерации (по данным 2020 года) и предоставляют сервисы более чем 150 организациям высшего образования и науки.