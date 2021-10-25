https://ria.ru/20211025/produkty-1756203263.html
Генпрокуратура организовала проверку качества и безопасности продуктов
Генпрокуратура организовала проверку качества и безопасности продуктов - РИА Новости, 25.10.2021
Генпрокуратура организовала проверку качества и безопасности продуктов
Генеральная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина организовала проверку качества и безопасности продуктов, особое внимание уделят товарам из... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:20
2021-10-25T19:20
2021-10-25T19:37
генеральная прокуратура рф
россия
общество
продукты
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина организовала проверку качества и безопасности продуктов, особое внимание уделят товарам из потребительской корзины, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.Ранее Путин поручил Генпрокуратуре к 31 декабря предоставить доклад о качестве и безопасности продуктов в России."Во исполнение поручения президента РФ Генеральной прокуратурой РФ организовано проведение проверок соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах – с момента ее производства до реализации конечному потребителю", - сказал Иванов журналистам."Особое внимание будет уделено товарам, входящим в потребительскую корзину (хлебная и молочная продукция, мясо, рыба, овощи и фрукты)", - добавил он.Также, по словам Иванова, поручено оценить полноту и своевременность мер, принимаемых органами государственного контроля (Роспотребнадзор и Россельхознадзор), а также органами исполнительной власти субъектов РФ при реализации полномочий в данной сфере.По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, уточнил Иванов.
https://ria.ru/20211025/produkty-1756192879.html
https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, россия, общество, продукты, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
19:20 25.10.2021 (обновлено: 19:37 25.10.2021)
Генпрокуратура организовала проверку качества и безопасности продуктов
Генпрокуратура по поручению Путина организовала проверку качества и безопасности продуктов