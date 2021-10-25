https://ria.ru/20211025/produkty-1756144887.html

Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

Президент России Владимир Путин поручил завершить создание системы управления качеством и безопасностью продуктов. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:16

2021-10-25T15:16

2021-10-25T15:27

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил завершить создание системы управления качеством и безопасностью продуктов."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.Кроме того, президент поручил поэтапно дополнить госинформсистемы сведениями, характеризующими безопасность и качество пищевой продукции и ее элементов."В том числе: о сырье животного, растительного происхождения, ингредиентах, ферментных препаратах, генно-модифицированных организмах и микроорганизмах; о содержании критически значимых для организма веществ (сахара, соли, насыщенных жирных кислот и других) с учетом рекомендованного суточного потребления", - добавляется в сообщении.Помимо этого, поручено принять меры по дополнению госинформсистем функцией обработки данных производственного и лабораторного контроля. А также обеспечить разработку программы по стимулированию взаимодействия производителей пищевой продукции с производителями сельскохозяйственной продукции из числа малых форм хозяйствования для повышения качества и обеспечения прослеживаемости продукции.

https://ria.ru/20211014/tseny-1754555439.html

https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия