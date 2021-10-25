https://ria.ru/20211025/pravitelstvo-1756111340.html

Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу

Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу - РИА Новости, 25.10.2021

Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу

Правительство подготовило проект постановления о поддержке малого бизнеса и некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от новых ограничений по... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:35

2021-10-25T12:35

2021-10-25T13:01

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство подготовило проект постановления о поддержке малого бизнеса и некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от новых ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства напомнил, что единовременную выплату смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные некоммерческие организации. По его словам, речь прежде всего идет о предприятиях в области гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга.Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого. Он выразил надежду, что эта помощь позволит частично покрыть выпадающую часть выручки пострадавших предприятий и поддержать около трех миллионов человек. Подать заявку на грант можно будет с 1 ноября, сами выплаты начнутся с 15 ноября.На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под три процента и выплатить гранты малому и среднему бизнесу.

https://ria.ru/20211024/sotsstrakhovanie-1756019775.html

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии