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Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности - РИА Новости, 25.10.2021
Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:17
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правительство рф
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных механизмов борьбы с контрафактом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он подчеркнул, что теперь правительству предстоит проделать большую работу "по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом". "Прежде всего надо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках", - подчеркнул Мишустин.
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правительство рф, россия, экономика, михаил мишустин
12:17 25.10.2021 (обновлено: 12:22 25.10.2021)
 
Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности

Правительство утвердило стратегию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных механизмов борьбы с контрафактом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"В этом году правительство приняло стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Для ее реализации сформирован комплексный план мероприятий. Сегодня этот документ утвержден", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что теперь правительству предстоит проделать большую работу "по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом". "Прежде всего надо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках", - подчеркнул Мишустин.
LIVE: Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
12:05
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
 
Правительство РФРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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