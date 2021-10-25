12:17 25.10.2021 (обновлено: 12:22 25.10.2021)
Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
Правительство утвердило стратегию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных механизмов борьбы с контрафактом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"В этом году правительство приняло стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Для ее реализации сформирован комплексный план мероприятий. Сегодня этот документ утвержден", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что теперь правительству предстоит проделать большую работу "по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом". "Прежде всего надо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках", - подчеркнул Мишустин.