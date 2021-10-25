https://ria.ru/20211025/pravitelstvo-1756106477.html

Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности

Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности - РИА Новости, 25.10.2021

Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности

Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:17

2021-10-25T12:17

2021-10-25T12:22

правительство рф

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, впереди у кабмина большая работа по внедрению современных механизмов борьбы с контрафактом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он подчеркнул, что теперь правительству предстоит проделать большую работу "по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом". "Прежде всего надо развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественные прогнозы развития ситуации на теневых рынках", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20211025/soveschanie-1756096638.html

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правительство рф, россия, экономика, михаил мишустин