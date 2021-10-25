https://ria.ru/20211025/pozhar-1756144411.html
В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей
В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей - РИА Новости, 25.10.2021
В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей
Склад запчастей горит в Нижнем Новгороде на площади 1,4 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:14
2021-10-25T15:14
2021-10-25T15:37
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Склад запчастей горит в Нижнем Новгороде на площади 1,4 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в складском здании (хранение автозапчастей) на улице Зеленхозовская, 4а в Автозаводском районе поступило в понедельник в 14.35. Борьбу с огнем ведут 23 человека и 11 единиц техники."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара 1 "Бис". По прибытию установлено, что происходит горение помещения на площади 1400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Произошло частичное обрушение кровли. Существует угроза перехода огня на рядом стоящую фуру. В 15:14 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, произошло обрушение ангара по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, россия
15:14 25.10.2021 (обновлено: 15:37 25.10.2021)
В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей
В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей на площади 1,4 тысячи квадратных метров