https://ria.ru/20211025/pozhar-1756144411.html

В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей

В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей - РИА Новости, 25.10.2021

В Нижнем Новгороде загорелся склад запчастей

Склад запчастей горит в Нижнем Новгороде на площади 1,4 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:14

2021-10-25T15:14

2021-10-25T15:37

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Склад запчастей горит в Нижнем Новгороде на площади 1,4 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в складском здании (хранение автозапчастей) на улице Зеленхозовская, 4а в Автозаводском районе поступило в понедельник в 14.35. Борьбу с огнем ведут 23 человека и 11 единиц техники."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара 1 "Бис". По прибытию установлено, что происходит горение помещения на площади 1400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Произошло частичное обрушение кровли. Существует угроза перехода огня на рядом стоящую фуру. В 15:14 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, произошло обрушение ангара по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211025/pozhar-1756080598.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, россия