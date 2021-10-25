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В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов"
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 25.10.2021
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов"
Пожарные в Новосибирске тушат покрышки, горящие на открытой территории, предварительно, на общей площади 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:13
2021-10-25T10:25
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Пожарные в Новосибирске тушат покрышки, горящие на открытой территории, предварительно, на общей площади 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на ближайшие склады, сообщает ГУМЧС по региону."В 12.00 (08.00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.По оперативной информации МЧС, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Дым от пожара виден из разных районов города.В ГУМЧС также добавили, что в тушении участвуют 39 человек и 12 единиц техники. Пожарные раскатывают еще не загоревшиеся покрышки. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора."В 13.22 (09.22 мск) усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений локализовала пожар в промзоне Новосибирска. Для ликвидации пожара созданы несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществляется с высоты при помощи автолестниц. Также пожарные проводят пенную атаку. По оперативной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным и способствуют стремительному распространению огня. Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения."В 13.50 (09.50 мск) ликвидация открытого горения. Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра", - говорится в сообщении.
новосибирск
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РИА Новости
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происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:13 25.10.2021 (обновлено: 10:25 25.10.2021)
 
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов"

Покрышки загорелись в Ленинском районе Новосибирска на площади 600 "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области Возгорание покрышек в Новосибирске
Возгорание покрышек в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Пожарные в Новосибирске тушат покрышки, горящие на открытой территории, предварительно, на общей площади 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на ближайшие склады, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 12.00 (08.00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По оперативной информации МЧС, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Дым от пожара виден из разных районов города.
В ГУМЧС также добавили, что в тушении участвуют 39 человек и 12 единиц техники. Пожарные раскатывают еще не загоревшиеся покрышки. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора.
"В 13.22 (09.22 мск) усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений локализовала пожар в промзоне Новосибирска. Для ликвидации пожара созданы несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществляется с высоты при помощи автолестниц. Также пожарные проводят пенную атаку. По оперативной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным и способствуют стремительному распространению огня. Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.
"В 13.50 (09.50 мск) ликвидация открытого горения. Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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