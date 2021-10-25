https://ria.ru/20211025/pozhar-1756070857.html
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов"
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 25.10.2021
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов"
Пожарные в Новосибирске тушат покрышки, горящие на открытой территории, предварительно, на общей площади 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:13
2021-10-25T09:13
2021-10-25T10:25
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756076916_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f7f1bd13d980719acc6fc8d9310d98f1.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Пожарные в Новосибирске тушат покрышки, горящие на открытой территории, предварительно, на общей площади 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на ближайшие склады, сообщает ГУМЧС по региону."В 12.00 (08.00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.По оперативной информации МЧС, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Дым от пожара виден из разных районов города.В ГУМЧС также добавили, что в тушении участвуют 39 человек и 12 единиц техники. Пожарные раскатывают еще не загоревшиеся покрышки. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора."В 13.22 (09.22 мск) усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений локализовала пожар в промзоне Новосибирска. Для ликвидации пожара созданы несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществляется с высоты при помощи автолестниц. Также пожарные проводят пенную атаку. По оперативной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным и способствуют стремительному распространению огня. Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения."В 13.50 (09.50 мск) ликвидация открытого горения. Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра", - говорится в сообщении.
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756076916_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_642db505174474661b63ac79773a010e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:13 25.10.2021 (обновлено: 10:25 25.10.2021)
В Новосибирске загорелись покрышки на площади 600 "квадратов"
Покрышки загорелись в Ленинском районе Новосибирска на площади 600 "квадратов"
НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости.
Пожарные в Новосибирске
тушат покрышки, горящие на открытой территории, предварительно, на общей площади 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на ближайшие склады, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 12.00 (08.00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По оперативной информации МЧС
, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Дым от пожара виден из разных районов города.
В ГУМЧС также добавили, что в тушении участвуют 39 человек и 12 единиц техники. Пожарные раскатывают еще не загоревшиеся покрышки. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора
.
"В 13.22 (09.22 мск) усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений локализовала пожар в промзоне Новосибирска. Для ликвидации пожара созданы несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществляется с высоты при помощи автолестниц. Также пожарные проводят пенную атаку. По оперативной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным и способствуют стремительному распространению огня. Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.
"В 13.50 (09.50 мск) ликвидация открытого горения. Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра", - говорится в сообщении.