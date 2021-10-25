https://ria.ru/20211025/politsiya-1756193614.html

Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах

Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах

Полицейские оцепили место происшествия в Набережных Челнах, обеспечивают охрану, при необходимости помогут пострадавшим восстановить утраченные документы,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:31

2021-10-25T18:31

2021-10-25T18:31

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Полицейские оцепили место происшествия в Набережных Челнах, обеспечивают охрану, при необходимости помогут пострадавшим восстановить утраченные документы, сообщает МВД по Татарстану.По данным МЧС РФ, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка, экипажи ГИБДД – беспрепятственный проезд и движения спецтехники", - говорится в сообщении.Кроме того, как отмечается, в случае необходимости полицейские в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, взрыв в доме в набережных челнах