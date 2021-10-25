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Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах
Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах
Полицейские оцепили место происшествия в Набережных Челнах, обеспечивают охрану, при необходимости помогут пострадавшим восстановить утраченные документы,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:31
2021-10-25T18:31
2021-10-25T18:31
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Полицейские оцепили место происшествия в Набережных Челнах, обеспечивают охрану, при необходимости помогут пострадавшим восстановить утраченные документы, сообщает МВД по Татарстану.По данным МЧС РФ, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка, экипажи ГИБДД – беспрепятственный проезд и движения спецтехники", - говорится в сообщении.Кроме того, как отмечается, в случае необходимости полицейские в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, взрыв в доме в набережных челнах
Полиция оцепила место происшествия в Набережных Челнах
Полиция оцепила дом в Набережных Челнах, где прогремел взрыв газа