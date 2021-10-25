https://ria.ru/20211025/politseyskiy-1756091363.html

В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля

В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля - РИА Новости, 25.10.2021

В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля

Полицейский в Иркутске, который признался, что получил взятку в виде автомобиля, отправлен под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 25.10.2021

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2021-10-25T11:12

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Полицейский в Иркутске, который признался, что получил взятку в виде автомобиля, отправлен под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК в Иркутске предъявило обвинение по статье о получение взятки в крупном размере дежурному городского отдела полиции №9. По версии следствия, во время дежурства полицейский пообещал доставленному в отдел мужчине, который находился на территории России нелегально, помочь урегулировать вопрос без привлечения к административной ответственности. За это он получил автомобиль Toyota Cresta, стоимостью не менее 250 тысяч рублей и 30 тысяч рублей."Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На допросе он признал свою вину, дал показания", - говорится в сообщении.Иномарка была обнаружена возле дома обвиняемого и помещена на арестплощадку.ГУ МВД региона сообщает, что сотрудник полиции "по результатам проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям".

https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия