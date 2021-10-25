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В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля
В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля - РИА Новости, 25.10.2021
В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля
Полицейский в Иркутске, который признался, что получил взятку в виде автомобиля, отправлен под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:12
2021-10-25T11:12
2021-10-25T11:12
происшествия
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иркутская область
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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Полицейский в Иркутске, который признался, что получил взятку в виде автомобиля, отправлен под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК в Иркутске предъявило обвинение по статье о получение взятки в крупном размере дежурному городского отдела полиции №9. По версии следствия, во время дежурства полицейский пообещал доставленному в отдел мужчине, который находился на территории России нелегально, помочь урегулировать вопрос без привлечения к административной ответственности. За это он получил автомобиль Toyota Cresta, стоимостью не менее 250 тысяч рублей и 30 тысяч рублей."Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На допросе он признал свою вину, дал показания", - говорится в сообщении.Иномарка была обнаружена возле дома обвиняемого и помещена на арестплощадку.ГУ МВД региона сообщает, что сотрудник полиции "по результатам проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям".
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Иркутске арестовали полицейского, получившего взятку в виде автомобиля
Суд отправил под домашний арест полицейского, получившего взятку в виде автомобиля