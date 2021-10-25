https://ria.ru/20211025/podmoskove-1756174981.html

Наказы первого уровня от жителей Подмосковья выделили для исполнения

Наказы первого уровня от жителей Подмосковья выделили для исполнения - РИА Новости, 25.10.2021

Наказы первого уровня от жителей Подмосковья выделили для исполнения

Более 100 наказов первого уровня выделили для исполнения в Московской области из наказов, которые собрали в предвыборный период, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:17

2021-10-25T17:17

2021-10-25T17:17

новости подмосковья

пушкин

балашиха

московская областная дума

игорь брынцалов

жкх

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 100 наказов первого уровня выделили для исполнения в Московской области из наказов, которые собрали в предвыборный период, сообщается в Telegram-канале "Воробьев LIVE"."Выделено более 100 "наказов первого уровня", которыми займутся в приоритетном порядке. Например, строительство больницы и школы в Балашихе, поликлиник в Котельниках и Пушкине, расширение развязок на Носовихинском шоссе, обустройство набережной в Кашире, капитальный ремонт Дома культуры в Павловском Посаде, введение льготного проезда в коммерческом транспорте на территории всей Московской области. Наказы "второй очереди" будут исполнять постепенно. Сформируют "дорожные карты" по отраслям, обеспечат финансированием. Отдельные вопросы включат в Президентские и государственные программы. Третья группа — это наказы муниципального уровня, которые не требуют серьезных вложений и могут быть решены достаточно быстро", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале, в предвыборный период "Единая Россия" собирала наказы жителей Подмосковья. Теперь же настало время их исполнять. Всего поступило более 780 тысяч инициатив и предложений. Максимальное количество - от жителей Балашихи, Одинцова, Химок, Люберец, Сергиева Посада и Солнечногорска.Как показал опрос, темы ЖКХ и благоустройства беспокоили людей больше всего.Также отмечается, что председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов рассказал, что большое количество просьб жителей касалось здравоохранения, образования, транспорта, экологии, культуры и спорта. На их основе сформирована программа партии, и она станет основой работы на ближайшие 5 лет."Как подчеркнул наш Президент, инициативы людей должны быть в полном объеме отражены в бюджете, а депутатам нужно взять под свой контроль реализацию проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки. Работа по исполнению наказов жителей Подмосковья будет проходить максимально открыто, с привлечением общественности", - цитируются слова Игоря Брынцалова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20211022/transport-1755835314.html

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балашиха

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пушкин, балашиха, московская областная дума, игорь брынцалов, жкх