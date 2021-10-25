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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/pikasso-1756119760.html
Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов
Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов - РИА Новости, 25.10.2021
Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов
Одиннадцать работ художника Пабло Пикассо были проданы на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby's в Лас-Вегасе, за 108,8 миллиона долларов, приводят... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:14
2021-10-25T15:14
культура
лас-вегас
пабло пикассо
sotheby's
франция
искусство
живопись
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Одиннадцать работ художника Пабло Пикассо были проданы на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby's в Лас-Вегасе, за 108,8 миллиона долларов, приводят данные в Sotheby's.Все работы, представленные на аукционе, выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio.Самым дорогим проданным лотом стала картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально работа оценивалась в 20-30 миллионов долларов, но в итоге ушла за 40,479 миллионов.Далее по стоимости следовали лоты "Мужчина и ребенок" ("Homme et enfant", 24,4 миллиона долларов) и "Бюст мужчины" ("Buste d'homme", 9,5 миллионов). На аукционе также были представлены два натюрморта в стиле кубизма начала 1940-х годов, созданные художником во времена Второй мировой войны: "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами" ("Nature morte au panier de fruit et aux fleurs", 16,6 миллионов) и "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами" ("Nature morte aux fleurs et au compotier", 8,3 миллиона).По словам организаторов, торги длились около 45 минут. В них приняли участие около 150 человек.Пабло Пикассо жил с 1881 по 1973 годы. Большую участь своей жизни он провел во Франции. Считается, что за свою более чем 70-летнюю карьеру художник написал 13 тысяч картин.
https://ria.ru/20211014/benksi-1754655885.html
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лас-вегас, пабло пикассо, sotheby's , франция, искусство, живопись
15:14 25.10.2021
 
Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов

Более десяти работ Пикассо продали в Лас-Вегасе почти за 109 миллионов долларов

© AP Photo / Ellen SchmidtТорги по продаже работ Пабло Пикассо в отеле и казино Bellagio в Лас-Вегасе
Торги по продаже работ Пабло Пикассо в отеле и казино Bellagio в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Ellen Schmidt
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Одиннадцать работ художника Пабло Пикассо были проданы на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby's в Лас-Вегасе, за 108,8 миллиона долларов, приводят данные в Sotheby's.
Все работы, представленные на аукционе, выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio.
Самым дорогим проданным лотом стала картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально работа оценивалась в 20-30 миллионов долларов, но в итоге ушла за 40,479 миллионов.
"Портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер, написанный в январе 1938 года, является венцом одного из самых вдохновенных и продуктивных периодов творчества Пикассо", — отмечается на странице Sotheby's в Twitter.
Далее по стоимости следовали лоты "Мужчина и ребенок" ("Homme et enfant", 24,4 миллиона долларов) и "Бюст мужчины" ("Buste d'homme", 9,5 миллионов).
На аукционе также были представлены два натюрморта в стиле кубизма начала 1940-х годов, созданные художником во времена Второй мировой войны: "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами" ("Nature morte au panier de fruit et aux fleurs", 16,6 миллионов) и "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами" ("Nature morte aux fleurs et au compotier", 8,3 миллиона).
По словам организаторов, торги длились около 45 минут. В них приняли участие около 150 человек.
Пабло Пикассо жил с 1881 по 1973 годы. Большую участь своей жизни он провел во Франции. Считается, что за свою более чем 70-летнюю карьеру художник написал 13 тысяч картин.
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КультураЛас-ВегасПабло ПикассоSotheby'sФранцияИскусствоЖивопись
 
 
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