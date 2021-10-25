https://ria.ru/20211025/pikasso-1756119760.html

Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов

Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов - РИА Новости, 25.10.2021

Ресторан в Лас-Вегасе продал свои работы Пикассо на 109 миллионов долларов

Одиннадцать работ художника Пабло Пикассо были проданы на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby's в Лас-Вегасе, за 108,8 миллиона долларов, приводят... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:14

2021-10-25T15:14

2021-10-25T15:14

культура

лас-вегас

пабло пикассо

sotheby's

франция

искусство

живопись

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Одиннадцать работ художника Пабло Пикассо были проданы на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby's в Лас-Вегасе, за 108,8 миллиона долларов, приводят данные в Sotheby's.Все работы, представленные на аукционе, выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio.Самым дорогим проданным лотом стала картина "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначально работа оценивалась в 20-30 миллионов долларов, но в итоге ушла за 40,479 миллионов.Далее по стоимости следовали лоты "Мужчина и ребенок" ("Homme et enfant", 24,4 миллиона долларов) и "Бюст мужчины" ("Buste d'homme", 9,5 миллионов). На аукционе также были представлены два натюрморта в стиле кубизма начала 1940-х годов, созданные художником во времена Второй мировой войны: "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами" ("Nature morte au panier de fruit et aux fleurs", 16,6 миллионов) и "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами" ("Nature morte aux fleurs et au compotier", 8,3 миллиона).По словам организаторов, торги длились около 45 минут. В них приняли участие около 150 человек.Пабло Пикассо жил с 1881 по 1973 годы. Большую участь своей жизни он провел во Франции. Считается, что за свою более чем 70-летнюю карьеру художник написал 13 тысяч картин.

https://ria.ru/20211014/benksi-1754655885.html

лас-вегас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лас-вегас, пабло пикассо, sotheby's , франция, искусство, живопись