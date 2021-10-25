https://ria.ru/20211025/perepis-1756076776.html

В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения

В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения - РИА Новости, 25.10.2021

В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения

Почти 320 тысяч жителей Хабаровского края ответили на вопросы Всероссийской переписи населения, в лидерах по участию: Ульчский, Нанайский и Советско-Гаванский... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:54

2021-10-25T09:54

2021-10-25T09:55

хабаровский край

хабаровский край

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Почти 320 тысяч жителей Хабаровского края ответили на вопросы Всероссийской переписи населения, в лидерах по участию: Ульчский, Нанайский и Советско-Гаванский районы, она завершится 14 ноября, сообщает правительство региона.Как рассказали в Хабаровскстате, в этом году предусмотрены различные формы участия в переписи. Традиционно жители региона могут ответить на вопросы переписчиков, которые проводят поквартирные обходы."Набирает популярность и онлайн участие. На портале Госуслуг действует специальный сервис "Участие в переписи населения", где до 8 ноября можно самостоятельно ответить на вопросы. Также организованы стационарные участки в многофункциональных центрах края. В минувшие выходные на ярмарке "Амурфест. Осень" работали волонтеры и переписчики, которые помогли гостям стать участниками масштабного статистического исследования", – говорится в сообщении Хабаровскстата.Отмечается, что всем участникам кампании гарантируется полная конфиденциальность. Жителям края не нужно предоставлять никаких документов, все ответы вносятся со слов гражданина. "Сведения, которые будут получены в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам", - уточняется в сообщении.По данным Хабаровскстата, сотрудники экипированы голубыми жилетами, при себе имеют синие сумки, шарфы с соответствующей символикой Всероссийской переписи населения 2020 года (год прошлый, так как она переносилась из-за пандемии, по аналогии с различными чемпионатами). Всего перепись в крае обеспечивают более 2,7 тысячи человек, а для оперативной замены персонала подобран резерв – 460 человек.Также, в правительстве региона напомнили, что участие в статистическом исследовании – дело добровольное. "Но не стоит забывать, что от результатов переписи зависит дальнейшая реализация программ социального развития региона. Дело в том, что средства из федерального бюджета на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, больниц выделяются исходя из определенной численности населения", – подчеркнули в министерстве экономического развития края.

https://sn.ria.ru/20211022/perepis-1755800688.html

https://ria.ru/20211019/perepis-1755266090.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)