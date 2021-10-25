https://ria.ru/20211025/perepis-1756076776.html
В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения
В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения - РИА Новости, 25.10.2021
В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения
Почти 320 тысяч жителей Хабаровского края ответили на вопросы Всероссийской переписи населения, в лидерах по участию: Ульчский, Нанайский и Советско-Гаванский... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:54
2021-10-25T09:54
2021-10-25T09:55
хабаровский край
хабаровский край
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Почти 320 тысяч жителей Хабаровского края ответили на вопросы Всероссийской переписи населения, в лидерах по участию: Ульчский, Нанайский и Советско-Гаванский районы, она завершится 14 ноября, сообщает правительство региона.Как рассказали в Хабаровскстате, в этом году предусмотрены различные формы участия в переписи. Традиционно жители региона могут ответить на вопросы переписчиков, которые проводят поквартирные обходы."Набирает популярность и онлайн участие. На портале Госуслуг действует специальный сервис "Участие в переписи населения", где до 8 ноября можно самостоятельно ответить на вопросы. Также организованы стационарные участки в многофункциональных центрах края. В минувшие выходные на ярмарке "Амурфест. Осень" работали волонтеры и переписчики, которые помогли гостям стать участниками масштабного статистического исследования", – говорится в сообщении Хабаровскстата.Отмечается, что всем участникам кампании гарантируется полная конфиденциальность. Жителям края не нужно предоставлять никаких документов, все ответы вносятся со слов гражданина. "Сведения, которые будут получены в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам", - уточняется в сообщении.По данным Хабаровскстата, сотрудники экипированы голубыми жилетами, при себе имеют синие сумки, шарфы с соответствующей символикой Всероссийской переписи населения 2020 года (год прошлый, так как она переносилась из-за пандемии, по аналогии с различными чемпионатами). Всего перепись в крае обеспечивают более 2,7 тысячи человек, а для оперативной замены персонала подобран резерв – 460 человек.Также, в правительстве региона напомнили, что участие в статистическом исследовании – дело добровольное. "Но не стоит забывать, что от результатов переписи зависит дальнейшая реализация программ социального развития региона. Дело в том, что средства из федерального бюджета на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, больниц выделяются исходя из определенной численности населения", – подчеркнули в министерстве экономического развития края.
https://sn.ria.ru/20211022/perepis-1755800688.html
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хабаровский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)
09:54 25.10.2021 (обновлено: 09:55 25.10.2021)
В Хабаровском крае около 320 тысяч жителей прошли перепись населения
Около 320 тысяч жителей Хабаровского края прошли Всероссийскую перепись населения
ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости.
Почти 320 тысяч жителей Хабаровского края ответили на вопросы Всероссийской переписи населения, в лидерах по участию: Ульчский, Нанайский и Советско-Гаванский районы, она завершится 14 ноября, сообщает правительство региона
.
"Всероссийская перепись населения подходит к экватору. Масштабное статистическое исследование стартовало 15 октября. Итоги переписной кампании в Хабаровскстате подводят ежедневно. Так, по данным на 24 октября, участие в переписи приняли 318 868 человек или 25,1% жителей региона. Активнее всего кампания проходит в Ульчском (45,2%), Нанайском (44,9%) и Советско-Гаванском районах (43,9%). Перепись продлится до 14 ноября", - сообщает правительство Хабаровского края.
Как рассказали в Хабаровскстате, в этом году предусмотрены различные формы участия в переписи. Традиционно жители региона могут ответить на вопросы переписчиков, которые проводят поквартирные обходы.
"Набирает популярность и онлайн участие. На портале Госуслуг действует специальный сервис "Участие в переписи населения", где до 8 ноября можно самостоятельно ответить на вопросы. Также организованы стационарные участки в многофункциональных центрах края. В минувшие выходные на ярмарке "Амурфест. Осень" работали волонтеры и переписчики, которые помогли гостям стать участниками масштабного статистического исследования", – говорится в сообщении Хабаровскстата.
Отмечается, что всем участникам кампании гарантируется полная конфиденциальность. Жителям края не нужно предоставлять никаких документов, все ответы вносятся со слов гражданина. "Сведения, которые будут получены в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам", - уточняется в сообщении.
По данным Хабаровскстата, сотрудники экипированы голубыми жилетами, при себе имеют синие сумки, шарфы с соответствующей символикой Всероссийской переписи населения 2020 года (год прошлый, так как она переносилась из-за пандемии, по аналогии с различными чемпионатами). Всего перепись в крае обеспечивают более 2,7 тысячи человек, а для оперативной замены персонала подобран резерв – 460 человек.
Также, в правительстве региона напомнили, что участие в статистическом исследовании – дело добровольное. "Но не стоит забывать, что от результатов переписи зависит дальнейшая реализация программ социального развития региона. Дело в том, что средства из федерального бюджета на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, больниц выделяются исходя из определенной численности населения", – подчеркнули в министерстве экономического развития края.