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В Нижнем Тагиле обнаружили останки 14 человек
В Нижнем Тагиле обнаружили останки 14 человек - РИА Новости, 25.10.2021
В Нижнем Тагиле обнаружили останки 14 человек
СК России и полиция в городе Нижнем Тагиле Свердловской области проводят проверку по факту обнаружения останков 14 человек. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:59
2021-10-25T15:00
происшествия
нижний тагил
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. СК России и полиция в городе Нижнем Тагиле Свердловской области проводят проверку по факту обнаружения останков 14 человек.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле нашли неизвестное массовое захоронение 14 человек. Человеческие останки были свалены в кучу и засыпаны землей."Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила устанавливаются все обстоятельства обнаружения костных останков. Говорить о том, что находка может иметь криминальный характер, пока не имеется никаких оснований. При первоначальном осмотре на костных останках признаков, свидетельствующих о криминальном событии, не обнаружено. Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых заброшенных могил", — сообщает в понедельник СУ СК России по региону.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, утверждать, что найденные останки людей являются массовым захоронением, на данном этапе пока преждевременно."В ближайшее время на место обнаружения намерены выехать для дополнительного комплексного осмотра руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и наши коллеги из других правоохранительных и контролирующих органов. По итогам всех мероприятий и будет делаться вывод о происхождении останков", — отметил Горелых.
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нижний тагил
ленинский район
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происшествия, нижний тагил, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:59 25.10.2021 (обновлено: 15:00 25.10.2021)
 
В Нижнем Тагиле обнаружили останки 14 человек

СК и полиция проведут проверку после обнаружения останков 14 человек в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. СК России и полиция в городе Нижнем Тагиле Свердловской области проводят проверку по факту обнаружения останков 14 человек.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле нашли неизвестное массовое захоронение 14 человек. Человеческие останки были свалены в кучу и засыпаны землей.
"Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила устанавливаются все обстоятельства обнаружения костных останков. Говорить о том, что находка может иметь криминальный характер, пока не имеется никаких оснований. При первоначальном осмотре на костных останках признаков, свидетельствующих о криминальном событии, не обнаружено. Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых заброшенных могил", — сообщает в понедельник СУ СК России по региону.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, утверждать, что найденные останки людей являются массовым захоронением, на данном этапе пока преждевременно.
"В ближайшее время на место обнаружения намерены выехать для дополнительного комплексного осмотра руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и наши коллеги из других правоохранительных и контролирующих органов. По итогам всех мероприятий и будет делаться вывод о происхождении останков", — отметил Горелых.
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ПроисшествияНижний ТагилЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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