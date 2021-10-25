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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756081120.html
Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19
Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19
Власти Томской области в связи с объявлением в России из-за распространения коронавируса нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:27
2021-10-25T10:27
распространение коронавируса
общество
томская область
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Власти Томской области в связи с объявлением в России из-за распространения коронавируса нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные ограничения, сообщает в понедельник обладминистрация."Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений. У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.Власти сообщают, что работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Все спортивные соревнования будут проходить без зрителей. В то же время с 30 октября не прекратят работу театры и филармония.Региональный оперштаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях допобразования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября."Рассчитываю, что томичи, жители всех городов и районов Томской области используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться. Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты. Пожилым пациентам, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств вновь помогут волонтеры. Я прошу всех максимально воздержаться в нерабочую неделю от посещений людных мест в закрытых помещениях, от общения в больших компаниях и от путешествий", - сказал глава региона.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября. Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. А с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.
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общество, томская область, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:27 25.10.2021
 
Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19

Власти Томской области введут дополнительные ограничения по COVID-19 в нерабочие дни

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВид на проспект Ленина в Томске
Вид на проспект Ленина в Томске - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Власти Томской области в связи с объявлением в России из-за распространения коронавируса нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные ограничения, сообщает в понедельник обладминистрация.
"Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений. У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.
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21 июня, 12:49Инфографика
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Инфографика
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Власти сообщают, что работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Все спортивные соревнования будут проходить без зрителей. В то же время с 30 октября не прекратят работу театры и филармония.
Региональный оперштаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях допобразования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября.
"Рассчитываю, что томичи, жители всех городов и районов Томской области используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться. Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты. Пожилым пациентам, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств вновь помогут волонтеры. Я прошу всех максимально воздержаться в нерабочую неделю от посещений людных мест в закрытых помещениях, от общения в больших компаниях и от путешествий", - сказал глава региона.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября. Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. А с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.
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