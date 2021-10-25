https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756081120.html

Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19

Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Томская область введет дополнительные ограничения по COVID-19

Власти Томской области в связи с объявлением в России из-за распространения коронавируса нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:27

2021-10-25T10:27

2021-10-25T10:27

распространение коронавируса

общество

томская область

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577256143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26fe82deedada774d7eeb4110da1f006.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Власти Томской области в связи с объявлением в России из-за распространения коронавируса нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные ограничения, сообщает в понедельник обладминистрация."Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений. У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.Власти сообщают, что работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Все спортивные соревнования будут проходить без зрителей. В то же время с 30 октября не прекратят работу театры и филармония.Региональный оперштаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях допобразования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября."Рассчитываю, что томичи, жители всех городов и районов Томской области используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться. Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты. Пожилым пациентам, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств вновь помогут волонтеры. Я прошу всех максимально воздержаться в нерабочую неделю от посещений людных мест в закрытых помещениях, от общения в больших компаниях и от путешествий", - сказал глава региона.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября. Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. А с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html

томская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, томская область, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии