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Онлайн-конференция к 80-летию начала обороны Севастополя
Онлайн-конференция к 80-летию начала обороны Севастополя - РИА Новости, 25.10.2021
Онлайн-конференция к 80-летию начала обороны Севастополя
26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная 80-летию начала обороны Севастополя.
2021-10-25T09:18
2021-10-25T09:18
анонсы
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Задать вопросУчастник в Москве:- старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей ИСАЕВ;- доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета Сергей КОНДРАТЕНКО.Участники в Симферополе:- ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей ГОРБАЧЕВ;- заведующий сектором истории Великой Отечественной войны отдела научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя" Ирина АГИШЕВА.30 октября 1941 года в рамках масштабного наступления немецкие войска совершили попытку штурмом захватить Севастополь, важнейшую советскую военную базу на Черном море. Однако советские солдаты и матросы Приморской армии и Черноморского флота держали оборону, не позволили противнику сходу занять город и овладеть всем Крымским полуостровом. Так началась знаменитая битва за Крым, один из важнейших этапов Великой Отечественной войны.Какими силами и средствами располагала немецкая группа армий "Юг" в Крыму? Что могли противопоставить им защитники Севастополя? Почему захват Крыма был так необходим немецкому командованию? Какие планы немецкая оккупационная администрация имела в Крыму? Какие подвиги советских солдат и матросов сохранились сегодня в исторической памяти?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:18 25.10.2021
 

Онлайн-конференция к 80-летию начала обороны Севастополя

Читать ria.ru в
26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная 80-летию начала обороны Севастополя.
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Участник в Москве:
- старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей ИСАЕВ;
- доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета Сергей КОНДРАТЕНКО.

Участники в Симферополе:
- ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей ГОРБАЧЕВ;
- заведующий сектором истории Великой Отечественной войны отдела научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя" Ирина АГИШЕВА.

30 октября 1941 года в рамках масштабного наступления немецкие войска совершили попытку штурмом захватить Севастополь, важнейшую советскую военную базу на Черном море. Однако советские солдаты и матросы Приморской армии и Черноморского флота держали оборону, не позволили противнику сходу занять город и овладеть всем Крымским полуостровом. Так началась знаменитая битва за Крым, один из важнейших этапов Великой Отечественной войны.
Какими силами и средствами располагала немецкая группа армий "Юг" в Крыму? Что могли противопоставить им защитники Севастополя? Почему захват Крыма был так необходим немецкому командованию? Какие планы немецкая оккупационная администрация имела в Крыму? Какие подвиги советских солдат и матросов сохранились сегодня в исторической памяти?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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