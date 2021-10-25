Онлайн-конференция к 80-летию начала обороны Севастополя
26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная 80-летию начала обороны Севастополя.
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Участник в Москве:
- старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей ИСАЕВ;
- доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета Сергей КОНДРАТЕНКО.
Участники в Симферополе:
- ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей ГОРБАЧЕВ;
- заведующий сектором истории Великой Отечественной войны отдела научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя" Ирина АГИШЕВА.
30 октября 1941 года в рамках масштабного наступления немецкие войска совершили попытку штурмом захватить Севастополь, важнейшую советскую военную базу на Черном море. Однако советские солдаты и матросы Приморской армии и Черноморского флота держали оборону, не позволили противнику сходу занять город и овладеть всем Крымским полуостровом. Так началась знаменитая битва за Крым, один из важнейших этапов Великой Отечественной войны.
Какими силами и средствами располагала немецкая группа армий "Юг" в Крыму? Что могли противопоставить им защитники Севастополя? Почему захват Крыма был так необходим немецкому командованию? Какие планы немецкая оккупационная администрация имела в Крыму? Какие подвиги советских солдат и матросов сохранились сегодня в исторической памяти?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей ИСАЕВ;
- доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета Сергей КОНДРАТЕНКО.
Участники в Симферополе:
- ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей ГОРБАЧЕВ;
- заведующий сектором истории Великой Отечественной войны отдела научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя" Ирина АГИШЕВА.
30 октября 1941 года в рамках масштабного наступления немецкие войска совершили попытку штурмом захватить Севастополь, важнейшую советскую военную базу на Черном море. Однако советские солдаты и матросы Приморской армии и Черноморского флота держали оборону, не позволили противнику сходу занять город и овладеть всем Крымским полуостровом. Так началась знаменитая битва за Крым, один из важнейших этапов Великой Отечественной войны.
Какими силами и средствами располагала немецкая группа армий "Юг" в Крыму? Что могли противопоставить им защитники Севастополя? Почему захват Крыма был так необходим немецкому командованию? Какие планы немецкая оккупационная администрация имела в Крыму? Какие подвиги советских солдат и матросов сохранились сегодня в исторической памяти?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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