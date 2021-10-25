https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

Игра в "закладки": российских подростков стали чаще сажать за наркотики

Игра в "закладки": российских подростков стали чаще сажать за наркотики - РИА Новости, 25.10.2021

Игра в "закладки": российских подростков стали чаще сажать за наркотики

Детей в России все жестче наказывают за наркотики. Если раньше несовершеннолетние закладчики почти всегда могли рассчитывать на условный срок, то сегодня шанс... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:00

2021-10-25T08:00

2021-10-25T08:15

подростки

дети

наркотики

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Детей в России все жестче наказывают за наркотики. Если раньше несовершеннолетние закладчики почти всегда могли рассчитывать на условный срок, то сегодня шанс отправиться в колонию — один к трем. Правозащитники считают, что такой подход не соответствует международным нормам и лишать подростков свободы за ненасильственные преступления негуманно. РИА Новости разбиралось в ситуации."Думал, я самый умный и взрослый"В сентябре 2020-го 16-летнему Ивану К. (имена всех несовершеннолетних изменены) из Москвы во "ВКонтакте" предложили сыграть в игру. Неизвестный обещал, что подросток будет ведущим, задача которого — оставлять по городу закладки для других игроков. Тот понял, что речь идет о наркотиках, но решил заработать денег для семьи и согласился.Из "ВКонтакте" перешли в более конфиденциальный Telegram. Ваня сообщил всю информацию о себе. Куратор же оставался анонимным на протяжении всей переписки в течение полугода. Он присылал координаты и фотографии. Как правило, каждый раз нужно было забрать пакет с 10-15 упаковками внутри и разнести по определенным адресам. За одну закладку — 350 рублей.Подростка задержали в марте недалеко от подмосковной Опалихи. Он забрал наркотики и сел в такси, которое вскоре остановили сотрудники ППС. Нашли 29 пакетиков с альфа-PVP — самым распространенным синтетическим психостимулятором.Мать Ивана Татьяна К. (имя изменено) рассказывает, что, когда она с мужем искала адвокатов, одни просили шесть миллионов, другие — три. "Уверяли, что добьются условного срока, — вспоминает она. — Но где мы такие деньги возьмем? У нас четверо детей, один из них с инвалидностью".Семье посоветовали обратиться к правозащитникам. Те порекомендовали собрать характеристики, грамоты, спортивные награды — показать в суде, что молодой человек хорошо учился, помогал семье и безопасен для общества. В результате он получил четыре года условно.Тенденция на ужесточениеИвану повезло — в тюрьму попавшихся с наркотиками отправляют все чаще. Да и сроки увеличились. При этом, по данным судебного департамента Верховного суда России, число обвинительных приговоров несовершеннолетним по "наркотическим" статьям почти ежегодно уменьшается.Так, в 2013-м виновными признаны 2143 подростка. К реальному лишению свободы приговорили 11 процентов, из них получили больше трех лет 41 процент.В 2020-м вынесли 1321 приговор, но в колонию отправили уже каждого третьего (389 человек). Больше чем на три года — 58 процентов.В первом полугодии 2021-го осудили 669 подростков, срок получили 214 (32 процента). В 2020-м за тот же период таких было 164.Попытка суицидаВ числе тех, кто не добился условного наказания, — 17-летняя Настя М. В декабре 2020-го ее приговорили к трем годам тюремного заключения за покушение на сбыт наркотиков. Настя выросла в многодетной семье, из которой ушел отец. Утверждает, что "хотела поддержать маму финансово".Сама девушка в переписке с куратором не участвовала. За закладкой поехала вместе с другом Ильей Б. — он и получал указания от организаторов. Подростков заметили сотрудники ППС. При обыске в сумке у Насти обнаружили 29,39 грамма производного N-метилэфедрона — это считается крупной партией."Она с первого класса училась на одни пятерки, окончила школу с золотой медалью, — говорит мать Насти. — Поступила в медицинский колледж, где тоже шла на красный диплом. Я не замечала, чтобы она употребляла наркотики или алкоголь. Всегда помогала мне с детьми".Однако положительные характеристики на этот раз не сработали — срок дали реальный. В тюрьме Настя совершила попытку суицида, побывала в психиатрической клинике. Скоро она получит шанс выйти по УДО. Однако, по словам матери, в хозотряде, где девушка отбывает наказание, мало кого освобождают досрочно."Следствие палочной системы"Раньше подавляющее большинство "наркотических" преступлений, совершавшихся подростками, квалифицировали как хранение (статья 228 УК России). Но теперь преобладают уголовные дела по более тяжелой статье о сбыте (228.1 УК). По мнению юристов, доказательства нередко фабрикуют."Вменяют сбыт, даже когда очевидно, что этого не было, — уточняет адвокат Ольга Трофимова. — Доходит до смешного. Представляют в суде результаты "оперативных мероприятий": видеозапись, на которой обвиняемый просто едет в автомобиле. И в тех местах, где, как утверждает следствие, он делал закладки, машина не останавливается".РИА Новости сообщало и о других случаях. В 2019-м на самарских оперативников возбудили дело о фальсификациях. По версии следствия, они массово инсценировали преступления, из-за чего за решетку попали сразу 17 человек.Полицейские объяснили, что начальство требовало выявлять как минимум один эпизод незаконного сбыта наркотиков в неделю. За невыполнение плана грозили увольнением. Оперативники выслеживали тех, кто уже проходил по наркотическим статьям или просто страдал наркозависимостью, задерживали и фабриковали улики."Привезли в какой-то двор, где ждали "закупщик" и "понятые", достали наркотики и сфотографировали", — вспоминала мать одного из пострадавших."Школьников вербуют"Но закладчиков действительно стало больше."Этот бизнес развивается, — считает юрист Hand-help.ru Арсений Левинсон. — Школьников вербуют массово. Причем от них требуют полную информацию о себе, а сам вербовщик сохраняет анонимность".Добраться до организаторов преступной схемы удается далеко не всегда.Адвокат Европейской юридической службы Евгений Иванов также полагает, что часто подростки — скорее жертвы, чем преступники. И лишение свободы — не самый эффективный способ борьбы с наркобизнесом."Нередко несовершеннолетние совершают преступления в заблуждении, под физическим или психологическим давлением, — отмечает он. — Нужно действовать превентивно: проводить профилактические мероприятия в школах, вузах, разъяснительные беседы в семье. Но это сложно. Проще применить карательные меры, хоть они и не всегда оправданны".Международные правилаУголовный кодекс допускает лишение подростков свободы за впервые совершенные тяжкие ненасильственные преступления. Однако, как поясняют опрошенные юристы, подразумевается особый подход: суды должны ориентироваться на международный договор "Пекинские правила".Согласно пункту 17.1 этого документа, "несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной свободы, если только он не признан виновным в серьезном деянии с применением насилия против другого лица или в неоднократных других серьезных правонарушениях, а также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия".Это подтверждает статистика. Но организаторов наркобизнеса среди осужденных — единицы.

https://ria.ru/20210609/narkotiki-1736162245.html

https://ria.ru/20210413/narkotik-1727947588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подростки, дети, наркотики