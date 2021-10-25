Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/nakopleniya-1756062417.html
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления - РИА Новости, 25.10.2021
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления
Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:39
2021-10-25T05:44
экономика
общество
москва
московская биржа
юрий денисов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае краткосрочных колебаний рынка не следует, а значительное снижение стоимости активов стоит рассматривать как повод докупить в портфель что-то из подешевевшего, такие советы дал аудитории РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.При этом начинающим инвесторам стоит в первую очередь присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту, считает Денисов."Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу", — добавил глава Мосбиржи.Главная ошибка, которую стоит избегать новичкам, — это начинать инвестировать, не имея представления о принципах работы рынка, отметил Денисов. Другое заблуждение — отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка."И, наконец, еще одна ошибка — считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около десять процентов годовых", — напомнил он.Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет фондового рынка.Современный фондовый рынок в России появился в начале 1990-х годов, однако понадобилось почти 22 года, чтобы число частных инвесторов достигло одного миллиона. Более того, в ковидный период рынок переживает взрывной рост интереса: за это время количество физических лиц с брокерскими счетами выросло в 3,6 раза — до 15 миллионов человек.
https://ria.ru/20211023/nakopleniya-1755908174.html
https://ria.ru/20211024/investitsii-1755993430.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_216:369:1785:1546_1920x0_80_0_0_b46973017de6ef2d3711a1553802115e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, москва, московская биржа, юрий денисов, россия
05:39 25.10.2021 (обновлено: 05:44 25.10.2021)
 
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления

Глава Мосбиржи Денисов: диверсификация накоплений обезопасит их в период турбулентности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧеловек с кашельком
Человек с кашельком - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае краткосрочных колебаний рынка не следует, а значительное снижение стоимости активов стоит рассматривать как повод докупить в портфель что-то из подешевевшего, такие советы дал аудитории РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

"Составление диверсифицированного инвестиционного портфеля дает возможность уменьшить волатильность его стоимости даже в самые турбулентные периоды на рынке. Правильный подход к инвестированию — иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка. Значительное снижение котировок можно рассматривать как повод купить в портфель что-то из подешевевшего", — ответил он на вопрос, как начинающем инвестору стоит вести себя в период волатильности.

При этом начинающим инвесторам стоит в первую очередь присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту, считает Денисов.
"Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу", — добавил глава Мосбиржи.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 07:08
Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников
Главная ошибка, которую стоит избегать новичкам, — это начинать инвестировать, не имея представления о принципах работы рынка, отметил Денисов. Другое заблуждение — отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка.
"И, наконец, еще одна ошибка — считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около десять процентов годовых", — напомнил он.
Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет фондового рынка.
Современный фондовый рынок в России появился в начале 1990-х годов, однако понадобилось почти 22 года, чтобы число частных инвесторов достигло одного миллиона. Более того, в ковидный период рынок переживает взрывной рост интереса: за это время количество физических лиц с брокерскими счетами выросло в 3,6 раза — до 15 миллионов человек.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 07:13
Банкир назвал инвестиционные инструменты будущего
 
ЭкономикаОбществоМоскваМосковская биржаЮрий ДенисовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" матери
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
Лента новостейМолния
В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" материВ Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службы