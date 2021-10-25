https://ria.ru/20211025/nakopleniya-1756062417.html
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления - РИА Новости, 25.10.2021
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления
Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:39
2021-10-25T05:39
2021-10-25T05:44
экономика
общество
москва
московская биржа
юрий денисов
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае краткосрочных колебаний рынка не следует, а значительное снижение стоимости активов стоит рассматривать как повод докупить в портфель что-то из подешевевшего, такие советы дал аудитории РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.При этом начинающим инвесторам стоит в первую очередь присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту, считает Денисов."Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу", — добавил глава Мосбиржи.Главная ошибка, которую стоит избегать новичкам, — это начинать инвестировать, не имея представления о принципах работы рынка, отметил Денисов. Другое заблуждение — отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка."И, наконец, еще одна ошибка — считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около десять процентов годовых", — напомнил он.Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет фондового рынка.Современный фондовый рынок в России появился в начале 1990-х годов, однако понадобилось почти 22 года, чтобы число частных инвесторов достигло одного миллиона. Более того, в ковидный период рынок переживает взрывной рост интереса: за это время количество физических лиц с брокерскими счетами выросло в 3,6 раза — до 15 миллионов человек.
https://ria.ru/20211023/nakopleniya-1755908174.html
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экономика, общество, москва, московская биржа, юрий денисов, россия
05:39 25.10.2021 (обновлено: 05:44 25.10.2021)
Глава Мосбиржи рассказал, как в период турбулентности сохранить накопления
Глава Мосбиржи Денисов: диверсификация накоплений обезопасит их в период турбулентности
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае краткосрочных колебаний рынка не следует, а значительное снижение стоимости активов стоит рассматривать как повод докупить в портфель что-то из подешевевшего, такие советы дал аудитории РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов
.
"Составление диверсифицированного инвестиционного портфеля дает возможность уменьшить волатильность его стоимости даже в самые турбулентные периоды на рынке. Правильный подход к инвестированию — иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка. Значительное снижение котировок можно рассматривать как повод купить в портфель что-то из подешевевшего", — ответил он на вопрос, как начинающем инвестору стоит вести себя в период волатильности.
При этом начинающим инвесторам стоит в первую очередь присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту, считает Денисов.
"Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу", — добавил глава Мосбиржи
.
Главная ошибка, которую стоит избегать новичкам, — это начинать инвестировать, не имея представления о принципах работы рынка, отметил Денисов. Другое заблуждение — отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка.
"И, наконец, еще одна ошибка — считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около десять процентов годовых", — напомнил он.
Император Николай I
30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России
первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет фондового рынка.
Современный фондовый рынок в России появился в начале 1990-х годов, однако понадобилось почти 22 года, чтобы число частных инвесторов достигло одного миллиона. Более того, в ковидный период рынок переживает взрывной рост интереса: за это время количество физических лиц с брокерскими счетами выросло в 3,6 раза — до 15 миллионов человек.