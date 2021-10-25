04:28 25.10.2021 (обновлено: 04:42 25.10.2021)
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
Экс-глава МИД Украины Огрызко: Байден работает над созданием нового миропорядка без России
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил в беседе с телеканалом Espreso, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики".
Дипломат объяснил, что сейчас Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса.
"Единственный способ — отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето. Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики", — заявил Огрызко.
Экс-министр высказал мнение, что если одна страна нарушает устав ООН, то "такой порядок уже никого не устраивает".
"Тогда это псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия. Поэтому уже через пару месяцев состоится саммит демократий (это идея президента Байдена), где соберутся страны, для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия", — сказал Огрызко.
Дипломат предположил, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и автократический из десяти-пятнадцати стран. При этом Огрызко выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, так как в этом состоит "историческая миссия демократии".