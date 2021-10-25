https://ria.ru/20211025/miroporyadok-1756061959.html

Раскрыт тайный план Байдена лишить Россию всех прав

На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России - РИА Новости, 25.10.2021

Раскрыт тайный план Байдена лишить Россию всех прав

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил в беседе с телеканалом Espreso, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T04:28

2021-10-25T04:28

2021-10-25T04:42

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джо байден

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совет безопасности оон

мид украины

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил в беседе с телеканалом Espreso, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики".Дипломат объяснил, что сейчас Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса.Экс-министр высказал мнение, что если одна страна нарушает устав ООН, то "такой порядок уже никого не устраивает".Дипломат предположил, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и автократический из десяти-пятнадцати стран. При этом Огрызко выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, так как в этом состоит "историческая миссия демократии".

https://ria.ru/20211025/uslovie-1756059027.html

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