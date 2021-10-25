https://ria.ru/20211025/matkapital-1756196675.html

На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал

На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал - РИА Новости, 25.10.2021

На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал

Около 9 тысяч многодетных семей Кубани получили в 2021 году право на краевой материнский капитал, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:44

2021-10-25T18:44

2021-10-25T18:45

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

жилье

материнский капитал

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Около 9 тысяч многодетных семей Кубани получили в 2021 году право на краевой материнский капитал, сообщает администрация региона.Уточняется, что поддержку власти предоставляют в рамках национального проекта "Демография".Глава региона пояснил, что родители могут направить капитал на то, чтобы улучшить жилищные условия, либо на обучение детей.Помимо федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении первенца, на Кубани действует региональная мера поддержки. "Сейчас размер краевого маткапитала составляет 134 128 рублей. Его выдают однократно при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей", - уточняют краевые власти.По данным региона, за последние пять лет число многодетных на Кубани выросло в полтора раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают около 300 тысяч детей.

https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье, материнский капитал