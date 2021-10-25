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На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал
На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал - РИА Новости, 25.10.2021
На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал
Около 9 тысяч многодетных семей Кубани получили в 2021 году право на краевой материнский капитал, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:44
2021-10-25T18:45
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
жилье
материнский капитал
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Около 9 тысяч многодетных семей Кубани получили в 2021 году право на краевой материнский капитал, сообщает администрация региона.Уточняется, что поддержку власти предоставляют в рамках национального проекта "Демография".Глава региона пояснил, что родители могут направить капитал на то, чтобы улучшить жилищные условия, либо на обучение детей.Помимо федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении первенца, на Кубани действует региональная мера поддержки. "Сейчас размер краевого маткапитала составляет 134 128 рублей. Его выдают однократно при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей", - уточняют краевые власти.По данным региона, за последние пять лет число многодетных на Кубани выросло в полтора раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают около 300 тысяч детей.
https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье, материнский капитал
18:44 25.10.2021 (обновлено: 18:45 25.10.2021)
 
На Кубани почти девять тысяч семей получили право на краевой маткапитал

Почти девять тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой маткапитал

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Около 9 тысяч многодетных семей Кубани получили в 2021 году право на краевой материнский капитал, сообщает администрация региона.
Уточняется, что поддержку власти предоставляют в рамках национального проекта "Демография".
"Забота и внимание к тем, кто в этом особенно нуждается, помощь семьям с детьми – главные приоритеты социальной политики в регионе. В рамках нацпроекта "Демография" выдаем региональный материнский капитал. В 2021 году на эти цели мы направили 549,6 миллиона рублей. Право на него уже получили более 8,8 тысячи многодетных семей", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Глава региона пояснил, что родители могут направить капитал на то, чтобы улучшить жилищные условия, либо на обучение детей.
Помимо федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении первенца, на Кубани действует региональная мера поддержки. "Сейчас размер краевого маткапитала составляет 134 128 рублей. Его выдают однократно при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей", - уточняют краевые власти.
По данным региона, за последние пять лет число многодетных на Кубани выросло в полтора раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают около 300 тысяч детей.
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ОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевЖильеМатеринский капитал
 
 
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