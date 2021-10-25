https://ria.ru/20211025/mali-1756063884.html

Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН

Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН - РИА Новости, 25.10.2021

Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН

Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T07:30

2021-10-25T07:30

2021-10-25T07:30

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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Члены Совбеза ООН находятся с визитом в Мали."У России и Мали давние двусторонние отношения. Мы сотрудничаем во многих сферах. Мы будем продолжать (сотрудничать - ред.) и помогать, где сможем, - без предвзятости и наставничества. Готовы добросовестно сотрудничать со всеми партнерами", - приводятся слова Евстигнеевой в Twitter постпредства РФ.

мали

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, мали, оон, совет безопасности оон, россия