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Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН
Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН - РИА Новости, 25.10.2021
Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН
Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T07:30
2021-10-25T07:30
2021-10-25T07:30
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Члены Совбеза ООН находятся с визитом в Мали."У России и Мали давние двусторонние отношения. Мы сотрудничаем во многих сферах. Мы будем продолжать (сотрудничать - ред.) и помогать, где сможем, - без предвзятости и наставничества. Готовы добросовестно сотрудничать со всеми партнерами", - приводятся слова Евстигнеевой в Twitter постпредства РФ.
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в мире, мали, оон, совет безопасности оон, россия
Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН
Зампостпреда при ООН Евстигнеева заявила, что Россия продолжит оказывать помощь Мали