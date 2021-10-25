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Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН
Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН - РИА Новости, 25.10.2021
Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН
Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T07:30
2021-10-25T07:30
в мире
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совет безопасности оон
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Члены Совбеза ООН находятся с визитом в Мали."У России и Мали давние двусторонние отношения. Мы сотрудничаем во многих сферах. Мы будем продолжать (сотрудничать - ред.) и помогать, где сможем, - без предвзятости и наставничества. Готовы добросовестно сотрудничать со всеми партнерами", - приводятся слова Евстигнеевой в Twitter постпредства РФ.
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в мире, мали, оон, совет безопасности оон, россия
07:30 25.10.2021
 
Россия продолжит оказывать помощь Мали, заявила зампостпреда при ООН

Зампостпреда при ООН Евстигнеева заявила, что Россия продолжит оказывать помощь Мали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали, Бамако
Мали, Бамако - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Мали помощь, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Члены Совбеза ООН находятся с визитом в Мали.
"У России и Мали давние двусторонние отношения. Мы сотрудничаем во многих сферах. Мы будем продолжать (сотрудничать - ред.) и помогать, где сможем, - без предвзятости и наставничества. Готовы добросовестно сотрудничать со всеми партнерами", - приводятся слова Евстигнеевой в Twitter постпредства РФ.
 
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