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В Сургуте завершили следствие по делу о террористическом сообществе
В Сургуте завершили следствие по делу о террористическом сообществе - РИА Новости, 25.10.2021
В Сургуте завершили следствие по делу о террористическом сообществе
СК завершил расследование по делу об организации террористического сообщества в колонии города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает СУСК РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:12
2021-10-25T17:23
происшествия
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. СК завершил расследование по делу об организации террористического сообщества в колонии города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает СУСК по региону."Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершены следственные действия по уголовному делу в отношении двух жителей округа, обвиняемых в совершении ряда преступлений террористической направленности. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы обвиняемый 1979 года рождения, отбывая с 2008 года наказание за убийство в одной из исправительных колоний округа и являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, организовал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество", - говорится в сообщении.Следствие считает, что мужчина вовлек в свое сообщество несколько человек, отбывающих наказание в колонии. В период с марта 2015 года по 2019 год деятельность террористического сообщества продолжилась в форме ячейки организации "Исламское государство"*, деятельность которой на территории РФ запрещена, полагают следователи.СУСК отмечает, что обвиняемые под видом религиозной деятельности проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видеоматериалы экстремистского содержания.В ходе предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу, одному из них предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.4 и части 1 статьи 205.5 УК РФ (создание террористического сообщества и организация деятельности террористической организации), второму – по части 2 статьи 205.4 и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в террористическом сообществе и участие в деятельности террористической организации). Кроме того, оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности), а также двух преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).Обвиняемые свою вину не признали, отметили в СУСК.*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
https://ria.ru/20211024/koloniya-1756023320.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ
15:12 25.10.2021 (обновлено: 17:23 25.10.2021)
 
В Сургуте завершили следствие по делу о террористическом сообществе

СК завершил расследование по делу о террористическом сообществе в колонии Сургута

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. СК завершил расследование по делу об организации террористического сообщества в колонии города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершены следственные действия по уголовному делу в отношении двух жителей округа, обвиняемых в совершении ряда преступлений террористической направленности. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы обвиняемый 1979 года рождения, отбывая с 2008 года наказание за убийство в одной из исправительных колоний округа и являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, организовал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество", - говорится в сообщении.
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Следствие считает, что мужчина вовлек в свое сообщество несколько человек, отбывающих наказание в колонии. В период с марта 2015 года по 2019 год деятельность террористического сообщества продолжилась в форме ячейки организации "Исламское государство"*, деятельность которой на территории РФ запрещена, полагают следователи.
СУСК отмечает, что обвиняемые под видом религиозной деятельности проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видеоматериалы экстремистского содержания.
В ходе предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу, одному из них предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.4 и части 1 статьи 205.5 УК РФ (создание террористического сообщества и организация деятельности террористической организации), второму – по части 2 статьи 205.4 и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в террористическом сообществе и участие в деятельности террористической организации). Кроме того, оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности), а также двух преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Обвиняемые свою вину не признали, отметили в СУСК.
*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
 
ПроисшествияСургутСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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