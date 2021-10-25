В Калининградской области предложили ужесточить меры из-за COVID-19
В Калининградской области предложили приостановить работу ряда предприятий из-за COVID-19
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области на фоне неблагоприятного прогноза развития эпидемиологической ситуации предлагает ввести жесткие ограничения, вплоть до приостановки работы ряда предприятий, сообщила руководитель ведомства Елена Бабура.
"Без проведения жестких противоэпидемических мер прогноз развития (эпидемиологической ситуации – ред.) крайне неблагоприятный… Все эти меры направлены на ограничение контактов. Мы предложили (для) ряда организаций и предприятий приостановить их деятельность", - сказала она на брифинге, который транслировался в эфире регионального телеканала "Каскад".
По словам главы калининградского управления Роспотребнадзора, ведомство предлагает также перевести на дистанционный режим работы те предприятия, где производственный процесс позволяет это сделать. Также предлагается разрешить заведениям общепита работать только навынос.
Как уточнила Бабура, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Калининградской области возросла на 15%. Рост заболеваемости зафиксирован как среди детей, так и среди пожилого населения региона. При этом один инфицированный может заразить до семи человек.
"Скорость распространения… инфекции увеличилась в разы", - заключила руководитель калининградского управления Роспотребнадзора.