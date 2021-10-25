https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756129426.html

В Калининградской области предложили ужесточить меры из-за COVID-19

В Калининградской области предложили ужесточить меры из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В Калининградской области предложили ужесточить меры из-за COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области на фоне неблагоприятного прогноза развития эпидемиологической ситуации предлагает ввести жесткие... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:04

2021-10-25T14:04

2021-10-25T14:04

распространение коронавируса

общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области на фоне неблагоприятного прогноза развития эпидемиологической ситуации предлагает ввести жесткие ограничения, вплоть до приостановки работы ряда предприятий, сообщила руководитель ведомства Елена Бабура.По словам главы калининградского управления Роспотребнадзора, ведомство предлагает также перевести на дистанционный режим работы те предприятия, где производственный процесс позволяет это сделать. Также предлагается разрешить заведениям общепита работать только навынос.Как уточнила Бабура, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Калининградской области возросла на 15%. Рост заболеваемости зафиксирован как среди детей, так и среди пожилого населения региона. При этом один инфицированный может заразить до семи человек."Скорость распространения… инфекции увеличилась в разы", - заключила руководитель калининградского управления Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

калининградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии