https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756096359.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек - РИА Новости, 25.10.2021

В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек

За сутки в России подтверждены 1069 смертей с COVID-19, за все время - 231 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:35

2021-10-25T11:35

2021-10-25T11:35

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1069 смертей с COVID-19, за все время - 231 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1069 смертей… За весь период по России умерло 231 669 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 83, Санкт-Петербурге - 65, Нижегородской области - 42.

https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html

санкт-петербург

москва

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2021

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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия