https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756096359.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек - РИА Новости, 25.10.2021
В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек
За сутки в России подтверждены 1069 смертей с COVID-19, за все время - 231 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:35
2021-10-25T11:35
2021-10-25T11:35
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1069 смертей с COVID-19, за все время - 231 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1069 смертей… За весь период по России умерло 231 669 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 83, Санкт-Петербурге - 65, Нижегородской области - 42.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия
В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 1069 человек, за все время — 231 669