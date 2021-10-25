https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756096193.html
В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 20 690 человек после COVID-19, за все время - 7 186 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:35
2021-10-25T11:35
2021-10-25T12:07
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 690 человек после COVID-19, за все время - 7 186 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 186 611", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 3 892 человека, в Подмосковье - 2 345, Санкт-Петербурге - 1 102.
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РИА Новости
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11:35 25.10.2021 (обновлено: 12:07 25.10.2021)
В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19, за все время — 7 186 611