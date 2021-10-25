https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756096193.html

В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В России за сутки выписали 20 690 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 20 690 человек после COVID-19, за все время - 7 186 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:35

2021-10-25T11:35

2021-10-25T12:07

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 690 человек после COVID-19, за все время - 7 186 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 690 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 186 611", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 3 892 человека, в Подмосковье - 2 345, Санкт-Петербурге - 1 102.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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