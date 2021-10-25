https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756095519.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.10.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7778, Подмосковье - 3127, Санкт-Петербурге - 2693, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:33

2021-10-25T11:33

2021-10-25T11:33

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7778, Подмосковье - 3127, Санкт-Петербурге - 2693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7778, 2. Московская область - 3127, 3. Санкт-Петербург - 2693 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

ненецкий автономный округ

чукотский автономный округ

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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