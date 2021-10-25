https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756095519.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.10.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7778, Подмосковье - 3127, Санкт-Петербурге - 2693, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:33
2021-10-25T11:33
2021-10-25T11:33
распространение коронавируса
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санкт-петербург
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7778, Подмосковье - 3127, Санкт-Петербурге - 2693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7778, 2. Московская область - 3127, 3. Санкт-Петербург - 2693 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 14.
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html
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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7778