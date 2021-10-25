11:12 25.10.2021 (обновлено: 11:13 25.10.2021)
Путин поручил доложить о работе по выдаче больничных заболевшим COVID-19
Путин поручил доложить об организации работы по выдаче больничных заболевшим коронавирусом
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить об организации работы по выдаче больничных заболевшим коронавирусом и контактировавших с ними, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Министерству здравоохранения РФ.... совместно с Минтрудом России во взаимодействии с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ организовать мониторинг выдачи лицам с подтвержденным диагнозом или подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также контактировавшим с ними лицам листков временной нетрудоспособности, обеспечив контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего режима лечения и изоляции", - говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 ноября, далее - ежемесячно.