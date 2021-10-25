https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756091221.html

Путин поручил доложить о работе по выдаче больничных заболевшим COVID-19

Путин поручил доложить о работе по выдаче больничных заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил доложить о работе по выдаче больничных заболевшим COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить об организации работы по выдаче больничных заболевшим коронавирусом и контактировавших с ними,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:12

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общество

владимир путин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить об организации работы по выдаче больничных заболевшим коронавирусом и контактировавших с ними, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 ноября, далее - ежемесячно.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756090596.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19