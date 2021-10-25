https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756086926.html

Путин поручил закупить дорогостоящие препараты для лечения больных COVID-19

Путин поручил закупить дорогостоящие препараты для лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил закупить дорогостоящие препараты для лечения больных COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:55

2021-10-25T10:55

2021-10-25T11:00

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного лечения больных COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений обеспечить... проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.Кроме того, президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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