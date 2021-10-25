https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055785.html
В шести регионах начались нерабочие дни
В шести регионах начались нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021
В шести регионах начались нерабочие дни
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T00:20
2021-10-25T00:20
2021-10-25T08:56
распространение коронавируса
общество
пермский край
нижегородская область
новгородская область
самарская область
курская область
воронежская область
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября включительно.В прошлую среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России пройдут с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября.Самарская областьВ Самарской области на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора (больницы, аптеки, МФЦ и другие). В этот период посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы возможно только с сертификатом о вакцинации (с QR-кодом) или справкой о перенесенном COVID-19. Рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.Посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений в Самарской области возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников нескольких сфер.Нижегородская областьВ период нерабочих дней в Нижегородской области с сохранением зарплаты многие организации приостанавливают свою деятельность, массовые мероприятия не проводятся. При этом могут продолжить работать непрерывно действующие организации, системообразующие компании, медицинские и аптечные организации, учреждения социального обслуживания населения, а также органы госвласти и местного самоуправления. Свою работу продолжат и организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.В это время открыты музеи и организации для занятий спортом. Но допуск людей туда осуществляется исключительно по QR-кодам или мультипассам. На период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы, а учреждения допобразования смогут работать только дистанционно. В детских садах вводятся дежурные группы. МФЦ работают только по предварительной записи.С 8 ноября в регионе вводятся QR-коды для посещения музеев и зоопарков, детских игровых комнат, боулингов, парков развлечений, гостиниц и санаторно-курортных организаций, ТРЦ, салонов красоты, соляриев, парикмахерских, саун, бань, массажных салонов, а также организаций общественного питания.Невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет и беременным необходимо соблюдать режим самоизоляции.Пермский крайС 25 октября в Пермском крае вводятся QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых жителей. При этом краевые власти не исключают введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей при ухудшении ситуации по COVID-19.Крупные торговые объекты в Пермском крае закроют, если они не станут соблюдать правила, введенные из-за пандемии в регионе: маски, разметки, социальная дистанция. Пока вход в торговые центры и комплексы останется свободным. Введенные с 25 октября QR-коды понадобятся для покупок в магазине и получения услуг.Новгородская областьВ период нерабочих дней в Новгородской области работают все предприятия непрерывного цикла. Все остальные могут работать при условии допуска на работу сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19. Такие требования распространяются в том числе и на заведения общепита. Заполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 50 процентов. При этом полностью приостанавливается деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, а также бассейнов и спортивных клубов.В Новгородской области с 12 октября действуют QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта.Воронежская областьВ Воронежской области приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключения — аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, любые розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи или с условием доставки.Запрещена работа ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, предприятий общепита (за исключением работы навынос и доставки заказов), физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов. Не допускается проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, концертных залов, цирков, детских игровых комнат, развлекательных центров. В детсадах будут работать дежурные группы.Также приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти региона, за исключением регистрации смерти.Людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию.Курская областьДля граждан 65+ без вакцинации в Курской области вводится самоизоляция. Закрываются все торговые организации, кроме аптек, магазинов, продающих товары первой необходимости, и детских магазинов, торгующих питанием, средствами гигиены и одеждой. Спортивные матчи пройдут без зрителей.Кафе, рестораны и другие учреждения, оказывающие персональные услуги, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, продолжат работать, но только при условии вакцинации сотрудников этих учреждений и проверки наличия QR-кода у клиентов.Ранее власти Курской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ограничили массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Детям без сопровождения взрослых нельзя посещать торговые центры. Работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку.Осенние каникулы у школьников решили начать на неделю раньше срока, с 21 октября. С 11 октября в Курске ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест, а с 15 октября вход в торговые центры Курска возможен только при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации либо перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html
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общество, пермский край, нижегородская область, новгородская область, самарская область, курская область, воронежская область, москва, владимир путин, россия
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.
Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября включительно.
В прошлую среду президент России Владимир Путин
на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России
пройдут с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября.
Самарская область
В Самарской области на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора (больницы, аптеки, МФЦ и другие). В этот период посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы возможно только с сертификатом о вакцинации (с QR-кодом) или справкой о перенесенном COVID-19. Рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.
Посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений в Самарской области возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников нескольких сфер.
Нижегородская область
В период нерабочих дней в Нижегородской области
с сохранением зарплаты многие организации приостанавливают свою деятельность, массовые мероприятия не проводятся. При этом могут продолжить работать непрерывно действующие организации, системообразующие компании, медицинские и аптечные организации, учреждения социального обслуживания населения, а также органы госвласти и местного самоуправления. Свою работу продолжат и организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.
В это время открыты музеи и организации для занятий спортом. Но допуск людей туда осуществляется исключительно по QR-кодам или мультипассам. На период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы, а учреждения допобразования смогут работать только дистанционно. В детских садах вводятся дежурные группы. МФЦ работают только по предварительной записи.
С 8 ноября в регионе вводятся QR-коды для посещения музеев и зоопарков, детских игровых комнат, боулингов, парков развлечений, гостиниц и санаторно-курортных организаций, ТРЦ, салонов красоты, соляриев, парикмахерских, саун, бань, массажных салонов, а также организаций общественного питания.
Невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет и беременным необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Пермский край
С 25 октября в Пермском крае вводятся QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых жителей. При этом краевые власти не исключают введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей при ухудшении ситуации по COVID-19.
Крупные торговые объекты в Пермском крае
закроют, если они не станут соблюдать правила, введенные из-за пандемии в регионе: маски, разметки, социальная дистанция. Пока вход в торговые центры и комплексы останется свободным. Введенные с 25 октября QR-коды понадобятся для покупок в магазине и получения услуг.
Новгородская область
В период нерабочих дней в Новгородской области работают все предприятия непрерывного цикла. Все остальные могут работать при условии допуска на работу сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19. Такие требования распространяются в том числе и на заведения общепита. Заполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 50 процентов. При этом полностью приостанавливается деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, а также бассейнов и спортивных клубов.
В Новгородской области
с 12 октября действуют QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта.
Воронежская область
В Воронежской области
приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключения — аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, любые розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи или с условием доставки.
Запрещена работа ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, предприятий общепита (за исключением работы навынос и доставки заказов), физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов. Не допускается проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, концертных залов, цирков, детских игровых комнат, развлекательных центров. В детсадах будут работать дежурные группы.
Также приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти региона, за исключением регистрации смерти.
Людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию.
Курская область
Для граждан 65+ без вакцинации в Курской области
вводится самоизоляция. Закрываются все торговые организации, кроме аптек, магазинов, продающих товары первой необходимости, и детских магазинов, торгующих питанием, средствами гигиены и одеждой. Спортивные матчи пройдут без зрителей.
Кафе, рестораны и другие учреждения, оказывающие персональные услуги, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, продолжат работать, но только при условии вакцинации сотрудников этих учреждений и проверки наличия QR-кода у клиентов.
Ранее власти Курской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ограничили массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Детям без сопровождения взрослых нельзя посещать торговые центры. Работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку.
Осенние каникулы у школьников решили начать на неделю раньше срока, с 21 октября. С 11 октября в Курске
ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест, а с 15 октября вход в торговые центры Курска возможен только при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации либо перенесенном заболевании.