https://ria.ru/20211025/kor-1756169498.html

Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова

Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова - РИА Новости, 25.10.2021

Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова

Случаев кори в России в последние два года практически нет, даже во время пандемии не снизилась вакцинация против кори среди детей, заявила глава... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:51

2021-10-25T16:51

2021-10-25T16:51

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

корь

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Случаев кори в России в последние два года практически нет, даже во время пандемии не снизилась вакцинация против кори среди детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Корь – высокозаразное острое вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерными симптомами являются кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38°С и выше, поэтапное высыпание пятнистой сыпи с четвертого - пятого дня болезни.

https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, корь, россия