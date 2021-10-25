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Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова
Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова - РИА Новости, 25.10.2021
Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова
Случаев кори в России в последние два года практически нет, даже во время пандемии не снизилась вакцинация против кори среди детей, заявила глава... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:51
2021-10-25T16:51
2021-10-25T16:51
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
корь
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Случаев кори в России в последние два года практически нет, даже во время пандемии не снизилась вакцинация против кори среди детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Корь – высокозаразное острое вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерными симптомами являются кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38°С и выше, поэтапное высыпание пятнистой сыпи с четвертого - пятого дня болезни.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, корь, россия
Случаев кори в России в последние два года почти нет, заявила Попова
Попова заявила о почти полном отсутствии в России случаев кори за последние два года