https://ria.ru/20211025/kino-1756119893.html

Большинство россиян ничего не знают о самом успешном шоу "Игра в кальмара"

Большинство россиян ничего не знают о самом успешном шоу "Игра в кальмара" - РИА Новости, 25.10.2021

Большинство россиян ничего не знают о самом успешном шоу "Игра в кальмара"

Почти половина россиян (47 процентов) знают или что-то слышали о корейском сериале "Игра в кальмара", однако большинство граждан (53 процента) впервые услышали... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:04

2021-10-25T19:04

2021-10-25T19:04

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Почти половина россиян (47 процентов) знают или что-то слышали о корейском сериале "Игра в кальмара", однако большинство граждан (53 процента) впервые услышали о сериале во время опроса ВЦИОМ, следует из результатов исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Из 47 процентов россиян, которые в той или иной степени слышали о сериале, восемь процентов хорошо знали о нем, 13 процентов – слышали о сериале в общих чертах, а 26 процентов – слышали название.Наибольшую известность сериал получил у возрастной категории от 18 до 24 лет. 92 процента молодых людей знают о сериале, либо что-то о нем слышали. Наименьшую осведомленность продемонстрировали опрошенные в возрастной категории от 60 лет и старше – впервые услышали это название 72 процента опрошенных. Кроме того, в этой возрастной группе никто не заявил о том, что хорошо знаком с сериалом.Почти половина из тех, кто осведомлен о сериале (45%), смотрели одну или несколько серий, 43 процента – не смотрели, а 12 процентов не смотрели, но планируют посмотреть.Те, кто осведомлен о сериале, описывают его как игру на выживание (20%), сериал о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), о смертельной игре ради денег (12%), о должниках, людях у которых много кредитов, играющих ради денег (7%), о жестокости, убийствах, насилии (6%).Сцены жестокости и насилия, которые в сериале демонстрируются натуралистично, допустимы. Так считают 64 процента опрошенных из числа тех, кто знает о сериале в общих чертах. Причем в возрастной категории от 18 до 24 лет так считают 82 процента респондентов, а в категории от 60 и старше только десять. 32 процента опрошенных считают, что такие сцены недопустимы, а четыре – затруднились ответить.Такие сцены могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни среди тех, кто этот сериал посмотрел, считают 40 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 57 процентов, а три процента – затруднились ответить.Поддерживают потенциальный запрет сериала 26 процентов респондентов, противоположного мнения придерживаются 29 процентов опрошенных. 31 процент признались, что им безразлично, а 14 – затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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https://ria.ru/20211015/kino-1754680817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, netflix, новости культуры, кино и сериалы, россия