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https://ria.ru/20211025/kharkov-1756136838.html
И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова
И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова - РИА Новости, 25.10.2021
И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова
Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что будет отстаивать название проспекта именем маршала Жукова,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:36
2021-10-25T14:36
в мире
георгий жуков
украина
харьков
великая отечественная война (1941-1945)
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что будет отстаивать название проспекта именем маршала Жукова, несмотря на решение судов.Проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Григоренко решением областной администрации в 2016 году. После этого мэрия неоднократно возвращала проспекту имя маршала Жукова, а суды нескольких уровней называли такое переименование противоправным и недействительным.Интервью опубликовано в понедельник на YouТube-канале KishkiNa. По словам Терехова, 95% харьковчан считают Жукова героем.Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне.Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.
https://ria.ru/20210928/kharkov-1752194726.html
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в мире, георгий жуков, украина, харьков, великая отечественная война (1941-1945)
14:36 25.10.2021
 
И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова

И.о. мэра Харькова Терехов пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПроспект Жукова в Харькове
Проспект Жукова в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что будет отстаивать название проспекта именем маршала Жукова, несмотря на решение судов.
Проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Григоренко решением областной администрации в 2016 году. После этого мэрия неоднократно возвращала проспекту имя маршала Жукова, а суды нескольких уровней называли такое переименование противоправным и недействительным.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 16:56
Суд в Харькове в третий раз отказался вернуть проспекту имя маршала Жукова
"Я искренне считаю, что маршал Жуков является тем человеком, благодаря которому мы победили в войне, поэтому я как отстаивал, так и будут отставить Маршала Жукова, как и то, что ему будет стоять памятник как бы кому-то ни хотелось. Сколько бы суд не отменял решение мы вернем обратно", - сказал Терехов в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.
Интервью опубликовано в понедельник на YouТube-канале KishkiNa. По словам Терехова, 95% харьковчан считают Жукова героем.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне.
Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:19
На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война"
 
В миреГеоргий ЖуковУкраинаХарьковВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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