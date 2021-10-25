https://ria.ru/20211025/kharkov-1756136838.html

И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова

И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова - РИА Новости, 25.10.2021

И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова

Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что будет отстаивать название проспекта именем маршала Жукова,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:36

2021-10-25T14:36

2021-10-25T14:36

в мире

георгий жуков

украина

харьков

великая отечественная война (1941-1945)

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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что будет отстаивать название проспекта именем маршала Жукова, несмотря на решение судов.Проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Григоренко решением областной администрации в 2016 году. После этого мэрия неоднократно возвращала проспекту имя маршала Жукова, а суды нескольких уровней называли такое переименование противоправным и недействительным.Интервью опубликовано в понедельник на YouТube-канале KishkiNa. По словам Терехова, 95% харьковчан считают Жукова героем.Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне.Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.

https://ria.ru/20210928/kharkov-1752194726.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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харьков

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в мире, георгий жуков, украина, харьков, великая отечественная война (1941-1945)