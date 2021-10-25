И.о. мэра Харькова пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова
И.о. мэра Харькова Терехов пообещал отстаивать название проспекта маршала Жукова
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что будет отстаивать название проспекта именем маршала Жукова, несмотря на решение судов.
Проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Григоренко решением областной администрации в 2016 году. После этого мэрия неоднократно возвращала проспекту имя маршала Жукова, а суды нескольких уровней называли такое переименование противоправным и недействительным.
"Я искренне считаю, что маршал Жуков является тем человеком, благодаря которому мы победили в войне, поэтому я как отстаивал, так и будут отставить Маршала Жукова, как и то, что ему будет стоять памятник как бы кому-то ни хотелось. Сколько бы суд не отменял решение мы вернем обратно", - сказал Терехов в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.
Интервью опубликовано в понедельник на YouТube-канале KishkiNa. По словам Терехова, 95% харьковчан считают Жукова героем.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне.
Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.