Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области
27 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "75 лет Калининградской области: геополитические вызовы враждебного окружения ".
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Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Андрей КОЛЕСНИК;
- член Общественной палаты РФ Ольга АРИНЦЕВА;
- президент Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ;
- директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник МИА "Россия сегодня" Виктория КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;
- историк, политолог Армен ГАСПАРЯН;
- шеф-редактор RuBaltic.Ru, член Общественной палаты Калининградской области Александр НОСОВИЧ.
Модератор: главный редактор RuBaltic.Ru Сергей РЕКЕДА.
В 2021 году отмечается 75-летие со дня образования Калининградской области.
В ходе мероприятия будет представлен доклад "Кто и зачем пытается "оторвать" Калининградскую область от России?", подготовленный аналитическим порталом RuBaltic.ru. Доклад посвящен гуманитарным технологиям, с помощью которых предпринимаются попытки по пересмотру в общественном сознании жителей Калининградской области принадлежности самого западного российского региона к Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Андрей КОЛЕСНИК;
- член Общественной палаты РФ Ольга АРИНЦЕВА;
- президент Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ;
- директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник МИА "Россия сегодня" Виктория КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;
- историк, политолог Армен ГАСПАРЯН;
- шеф-редактор RuBaltic.Ru, член Общественной палаты Калининградской области Александр НОСОВИЧ.
Модератор: главный редактор RuBaltic.Ru Сергей РЕКЕДА.
В 2021 году отмечается 75-летие со дня образования Калининградской области.
В ходе мероприятия будет представлен доклад "Кто и зачем пытается "оторвать" Калининградскую область от России?", подготовленный аналитическим порталом RuBaltic.ru. Доклад посвящен гуманитарным технологиям, с помощью которых предпринимаются попытки по пересмотру в общественном сознании жителей Калининградской области принадлежности самого западного российского региона к Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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