https://ria.ru/20211025/kaliningrad-1756189858.html

Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области

Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области - РИА Новости, 25.10.2021

Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области

27 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "75 лет Калининградской области: геополитические вызовы враждебного окружения ".

2021-10-25T18:14

2021-10-25T18:14

2021-10-25T18:14

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Задать вопросУчастники:- депутат Государственной Думы РФ Андрей КОЛЕСНИК;- член Общественной палаты РФ Ольга АРИНЦЕВА;- президент Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ;- директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник МИА "Россия сегодня" Виктория КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;- историк, политолог Армен ГАСПАРЯН;- шеф-редактор RuBaltic.Ru, член Общественной палаты Калининградской области Александр НОСОВИЧ.Модератор: главный редактор RuBaltic.Ru Сергей РЕКЕДА.В 2021 году отмечается 75-летие со дня образования Калининградской области.В ходе мероприятия будет представлен доклад "Кто и зачем пытается "оторвать" Калининградскую область от России?", подготовленный аналитическим порталом RuBaltic.ru. Доклад посвящен гуманитарным технологиям, с помощью которых предпринимаются попытки по пересмотру в общественном сознании жителей Калининградской области принадлежности самого западного российского региона к Российской Федерации.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы