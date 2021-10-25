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Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области
Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области - РИА Новости, 25.10.2021
Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области
27 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "75 лет Калининградской области: геополитические вызовы враждебного окружения ".
2021-10-25T18:14
2021-10-25T18:14
анонсы
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Задать вопросУчастники:- депутат Государственной Думы РФ Андрей КОЛЕСНИК;- член Общественной палаты РФ Ольга АРИНЦЕВА;- президент Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ;- директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник МИА "Россия сегодня" Виктория КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;- историк, политолог Армен ГАСПАРЯН;- шеф-редактор RuBaltic.Ru, член Общественной палаты Калининградской области Александр НОСОВИЧ.Модератор: главный редактор RuBaltic.Ru Сергей РЕКЕДА.В 2021 году отмечается 75-летие со дня образования Калининградской области.В ходе мероприятия будет представлен доклад "Кто и зачем пытается "оторвать" Калининградскую область от России?", подготовленный аналитическим порталом RuBaltic.ru. Доклад посвящен гуманитарным технологиям, с помощью которых предпринимаются попытки по пересмотру в общественном сознании жителей Калининградской области принадлежности самого западного российского региона к Российской Федерации.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
18:14 25.10.2021
 

Презентация доклада к 75-летию со дня создания Калининградской области

Читать ria.ru в
27 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "75 лет Калининградской области: геополитические вызовы враждебного окружения ".
Задать вопрос

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Андрей КОЛЕСНИК;
- член Общественной палаты РФ Ольга АРИНЦЕВА;
- президент Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ;
- директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник МИА "Россия сегодня" Виктория КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;
- историк, политолог Армен ГАСПАРЯН;
- шеф-редактор RuBaltic.Ru, член Общественной палаты Калининградской области Александр НОСОВИЧ.

Модератор: главный редактор RuBaltic.Ru Сергей РЕКЕДА.

В 2021 году отмечается 75-летие со дня образования Калининградской области.

В ходе мероприятия будет представлен доклад "Кто и зачем пытается "оторвать" Калининградскую область от России?", подготовленный аналитическим порталом RuBaltic.ru. Доклад посвящен гуманитарным технологиям, с помощью которых предпринимаются попытки по пересмотру в общественном сознании жителей Калининградской области принадлежности самого западного российского региона к Российской Федерации.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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