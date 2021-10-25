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https://ria.ru/20211025/ismailov-1756082051.html
Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат
Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат - РИА Новости, 25.10.2021
Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат
Вопрос об экстрадиции в Россию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова не рассматривался в Черногории, так как он получил политическое убежище, РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:32
2021-10-25T10:32
в мире
черногория
тельман исмаилов
следственный комитет россии (ск рф)
мвд черногории
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос об экстрадиции в Россию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова не рассматривался в Черногории, так как он получил политическое убежище, рассказала РИА Новости его адвокат Марина Русакова."Никто не отказывал (России) в экстрадиции просто потому, что этот вопрос никогда не рассматривали, Тельману Исмаилову дали политическое убежище, его черногорский адвокат, специалист в области международного права Милош Вуксанович считает, что данное решение отменить невозможно", - сказала собеседница агентства.Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.
https://ria.ru/20211023/ismailov-1755969062.html
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в мире, черногория, тельман исмаилов, следственный комитет россии (ск рф), мвд черногории, россия
10:32 25.10.2021
 
Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат

Адвокат Русакова: вопрос об экстрадиции Исмаилова в Россию не рассматривался

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредприниматель Тельман Исмаилов
Предприниматель Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос об экстрадиции в Россию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова не рассматривался в Черногории, так как он получил политическое убежище, рассказала РИА Новости его адвокат Марина Русакова.
"Никто не отказывал (России) в экстрадиции просто потому, что этот вопрос никогда не рассматривали, Тельману Исмаилову дали политическое убежище, его черногорский адвокат, специалист в области международного права Милош Вуксанович считает, что данное решение отменить невозможно", - сказала собеседница агентства.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 19:35
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Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".
Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 17:50
Адвокат рассказал, почему Черногория не выдаст Исмаилова России
 
В миреЧерногорияТельман ИсмаиловСледственный комитет России (СК РФ)МВД ЧерногорииРоссия
 
 
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