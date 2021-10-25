https://ria.ru/20211025/ismailov-1756082051.html

Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат

Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат - РИА Новости, 25.10.2021

Черногория не планировала экстрадировать Исмаилова, заявила его адвокат

Вопрос об экстрадиции в Россию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова не рассматривался в Черногории, так как он получил политическое убежище, РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:32

2021-10-25T10:32

2021-10-25T10:32

в мире

черногория

тельман исмаилов

следственный комитет россии (ск рф)

мвд черногории

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150862/31/1508623166_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c0d5674a232188a32a86dea5b4f8a215.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос об экстрадиции в Россию бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова не рассматривался в Черногории, так как он получил политическое убежище, рассказала РИА Новости его адвокат Марина Русакова."Никто не отказывал (России) в экстрадиции просто потому, что этот вопрос никогда не рассматривали, Тельману Исмаилову дали политическое убежище, его черногорский адвокат, специалист в области международного права Милош Вуксанович считает, что данное решение отменить невозможно", - сказала собеседница агентства.Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом в официальном сообщении СК уточнялось, что Следственный комитет России "еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова".Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755969062.html

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755960617.html

черногория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, черногория, тельман исмаилов, следственный комитет россии (ск рф), мвд черногории, россия