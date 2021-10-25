https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html

Известные иностранцы, получившие российское гражданство

Известные иностранцы, получившие российское гражданство - РИА Новости, 25.10.2021

Известные иностранцы, получившие российское гражданство

президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну. Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:35

2021-10-25T18:35

2021-10-25T18:35

справки

россия

гражданство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756192523_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_1dd36aa834923b7c7582186ec22a8f1b.jpg

202125 октября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну. Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".В июне 2020 года сообщалось, что российские власти рассматривают просьбу Орейро о получении гражданства.Наталия Орейро много раз была в России и даже записала официальную песню для чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году. Весной 2019 года в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале она призналась, что чувствует себя "более русской, чем Жерар Депардье", у которого есть гражданство России.27 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России немецкого менеджера в сфере культуры, режиссера Ханса-Йоахима Фрая. Ханс-Йоахим Фрай помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" – Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.В 2021 году Путин написал предисловие к книге Фрая "Научиться любить Россию" – в свет она вышла около трех лет назад, в Германии вошла в список бестселлеров.27 сентября стало известно, что паспорт РФ получит советский и испанский театральный режиссер Анхель Гутьеррес. Гутьеррес известен как режиссер, создатель мадридского Камерного театра имени А. П. Чехова, создатель Школы театрального искусства в Мадриде. Он также является кавалером Ордена Дружбы Российской Федерации (получил его в 2008 году). У Гутьерреса есть гражданство Испании, также он был гражданином СССР.3 июня эквадорский защитник футбольного клуба "Краснодар" Кристиан Рамирес сообщил, что получил российское гражданство. Рамирес выступает за "Краснодар" с 2017 года. В составе "черно-зеленых" защитник провел 135 матчей, забил один гол и стал двукратным бронзовым призером чемпионата России. На счету футболиста 21 матч за сборную Эквадора. Контракт Рамиреса с "Краснодаром" истекает в конце июня 2025 года.24 февраля российское гражданство получил сербский актер Милош Бикович. Бикович известен по ролям в фильмах "Солнечный удар" (2014), "Духless 2" (2015), "Лед" (2018), "Холоп" (2019), сериалах "Гранд" (2018), "Магомаев" (2020) и многих других.20209 октября футболист французского клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что получил паспорт гражданина РФ. Ле Таллек играл за саранскую "Мордовию" в 2014-2015 годах, также в его карьере были французские "Ренн" и "Нант", дортмундская "Боруссия", украинская "Говерла" и сербская "Црвена Звезда".15 августа украинский волейболист "Зенита" Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт. В ноябре он получил также российское спортивное гражданство. Дмитрий Пашицкий стал игроком "Зенита" в июне 2020 года. Ранее 32-летний блокирующий играл за кемеровский "Кузбасс", в составе которого выиграл золотую и бронзовую медали чемпионата России, завоевал Суперкубок России, а также стал полуфиналистом Лиги чемпионов-2019/20.3 февраля бразильский нападающий мини-футбольного клуба КПРФ (Москва) Кастаньясси Пауло Роберто, более известный как Паулиньо, получил российское гражданство. Паулиньо выступает в России с 2012 года.201922 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джетвея. Джетвей родился в США и работает в "Новатэке" более 15 лет. С 2003 по 2014 годы был главным финансовым директором компании. В августе 2007 года избран членом правления, с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка". После приема Джетвея в гражданство России "Новатэк" изменил на сайте написание его фамилии. В указе президента русская транскрипция его фамилии прописана как "Джитвэй", тогда как "Новатэк" ранее всегда использовал написание "Джетвей".201829 мая президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону. Получение российского гражданства Монсону было одобрено еще в декабре 2015 года, а о желании стать гражданином России боец заявил в марте 2013 года. Монсон известен своими симпатиями к России и ее советскому прошлому. Он также имеет паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики, врученный ему главой ЛНР Игорем Плотницким в сентябре 2016 года. В Луганске спортсмен открыл детскую спортивную школу. В марте 2017 года Монсон получил диплом почетного доктора наук Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.2 марта указом президента РФ получила российское гражданство американская баскетболистка Джамирра Фолкнер. 6 марта 2018 года она подписала контракт с екатеринбургским УГМК. Фолкнер в 2017 году, выступая за польский "Польковице", в Евролиге проводила в среднем по 34 минуты за игру.201717 августа президент России предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу. Спортсмен является двукратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. В октябре 2017 года в Берлине Перкинс завоевал серебро в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке, выиграв свою первую медаль в составе российской сборной.25 июля стало известно, что российское гражданство получил известный украинский боксер Станислав Каштанов. Уроженец Донецка Каштанов выступает во втором среднем весе. В марте 2015 года он получил лицензию Российской федерации профессионального бокса и стал выступать под эгидой организации. На профессиональном ринге Каштанов одержал 36 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.20163 ноября президент РФ подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. 25 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России.13 июля президент России присвоил гражданство бразильскому защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу. В сентябре 2016 года исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) разрешил присвоить Фернандесу спортивное гражданство России. Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году, ранее играл за бразильский "Гремио". Чемпион России (2013, 2014, 2016). Обладатель Кубка России (2013). Обладатель Суперкубка России (2014, 2018).27 января получил российское гражданство политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман, родившийся в Одессе (Украина). Вассерман известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.27 января российским гражданином стал Юрий Куперман, американский художник, автор интерьеров Воронежского театра драмы им. Кольцова. Родившийся в Москве художник репатриировался в Израиль в 1972 году, затем жил во Франции и в США, получил американское гражданство. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Музее Метрополитен, в коллекциях министерства культуры Франции и Библиотеки конгресса США.8 января паспорт гражданина РФ был вручен Эцио Гамбе, итальянскому дзюдоисту, главному тренеру сборной России по дзюдо. Гамба – чемпион Олимпийских игр 1980 года, серебряный призер Олимпийских игр 1984 года. В 2008 году он был назначен главным тренером мужской сборной России по дзюдо. Под его началом на Олимпиаде 2012 года в Лондоне мужская сборная России впервые в своей истории завоевала золотые медали. После Олимпиады в Лондоне Эцио Гамба возглавил также женскую сборную России. Во время Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России по дзюдо, ведомая Эцио Гамбой завоевала две золотые награды у мужчин и одну, бронзовую – у женщин.В 2013 году "за большой вклад в развитие спорта в Российской Федерации" Эцио Гамба был награжден российским орденом Дружбы. В 2015 году ему было присвоено почетное спортивное звание "Заслуженный тренер России". После Игр-2016 главный тренер сборной команды России по дзюдо Эцио Гамба был удостоен еще одной государственной награды Российской Федерации – Ордена Почета.201522 ноября стало известно, что паспорт гражданина РФ получил бразильский голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Алвим Гилерме. В 2003-2007 годах Гилерме выступал за бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе". С июля 2007 года играет за ФК "Локомотив". С сезона 2010 года он является основным вратарем команды. В 2013-2015 годах был капитаном клуба.28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ проживающей во Франции дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера — баронессы Ирины фон Дрейер. Баронесса фон Дрейер родилась в 1915 году в Москве, в 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и в конце концов обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия". В ноябре 2015 года стало известно, что баронесса, имевшая французский паспорт, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии ее в российское гражданство. 13 декабря посол РФ во Франции Александр Орлов вручил баронессе паспорт в преддверии ее столетия. В ноябре 2017 года гражданство получил сын баронессы — Фома фон Дрейер. 4 февраля 2019 года баронесса скончалась в возрасте 103 лет.12 сентября российское гражданство получил американский боксер-профессионал Рой Джонс-младший. Большую часть профессиональных боев он провел в США, в зачет американской сборной пошла и олимпийская медаль Роя Джонса — золото на играх 1988 года. В феврале 2018 года экс-чемпион мира в четырех весовых категориях завершил карьеру победой над американцем Скоттом Сигмоном и завоевал титул чемпиона по версии Всемирного боксерского союза (WBU) в первом тяжелом весе. В активе Джонса-младшего стало 66 побед (47 нокаутом) при девяти поражениях.201416 апреля российское гражданство получил греческий дирижер Теодор Курентзис. С начала 1990-х годов Курентзис живет и работает в России. Учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в классе легендарного дирижера, профессора Ильи Мусина. В 2011-2019 годах был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. Он является основателем и художественным руководителем оркестра musicAeterna и хора musicAeterna, с 2012 года - художественным руководителем Дягилевского фестиваля.20131 января президент РФ подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому актеру Жерару Депардье, который сохранил и французское гражданство. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске.2012В мае российский паспорт получил американский сноубордист Вик Уайлд (Виктор Айван Вайлд). Проведя 11 сезонов за сборную США, Вик Уайлд решил сменить гражданство на российское после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Уайлд завоевал золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.201126 декабря получил российское гражданство южнокорейский конькобежец (шорт-трек) Ан Хен Су. При получении российского паспорта он взял новое имя — Виктор Ан. На Олимпиаде в Турине в 2006 году Ан Хен Су завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году конькобежец, выступая за Россию, завоевал три золота, став шестикратным олимпийским чемпионом, и одну бронзу.28 февраля получил гражданство РФ уроженец Белоруссии пятиборец Александр Лесун. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр (2016), чемпионом мира (2011) в составе команды, в личном первенстве (2014, 2017), в смешанной эстафете (2016); чемпионом Европы в составе команды (2011, 2012), в личном первенстве (2014, 2017),в эстафете (2016); обладателем Кубка мира (2014).В октябре стал гражданином России итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело. Он дебютировал в Михайловском театре Санкт-Петербурга в 2002 году, позже был главным дирижером театра оперы и балета в Екатеринбурге. Маэстро является художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл", художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра театра "Мюзик-Холл" "Северная симфония", главным дирижером симфонического оркестра Якутской государственной филармонии "Simphonica ARTica", главным приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра, Московского театра "Новая Опера" имени Е.В. Колобова, приглашенным дирижером Мариинского театра, главным дирижером Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония".2010В декабре российское гражданство получила уроженка Украины, фигуристка Татьяна Волосожар. В 2004-2010 годах спортсменка выступала в паре со Станиславом Морозовым. После завершения спортивной карьеры своего партнера она встала в пару с Максимом Траньковым. Выступать пара решила под российским флагом. Волосожар и Траньков - чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), чемпионы мира (2013), серебряные призеры чемпионатов мира (2011, 2012), двукратные олимпийские чемпионы 2014 года (в личных и командных соревнованиях). В 2018 году пара объявила о завершении карьеры.200823 декабря российское гражданство приняла японская фигуристка Юко Кавагути. В 2000-2003 годах Кавагути выступала за Японию в паре с российским фигуристом Александром Маркунцовым. В 2004-2006 годах каталась с американцем Дэвином Патриком. С 2006 года выступала в паре с Александром Смирновым. Серебряный (2015 — команда) и бронзовый (2009, 2010 — пары) призер чемпионатов мира. Чемпионка Европы (2010, 2015). Серебряный (2009, 2011) и бронзовый (2008) призер чемпионатов Европы. Чемпионка России (2008-2010). Серебряный (2011, 2013, 2016) и бронзовый (2015) призер чемпионатов России. Чемпионка Японии (2002, 2003 — с Маркунцовым, 2005 — с Патриком). Бронзовый призер финала Гран-при (2012, 2015). 22 сентября 2017 года Юко Кавагути и Александр Смирнов заявили о завершении спортивной карьеры.200321 октября стало известно, что российское гражданство получил американский баскетболист Роберт Джон Холден. С 2002 года по 2011 год он играл за баскетбольный клуб ЦСКА. В составе армейцев девять раз выигрывал чемпионат России, дважды — Евролигу, один раз — Единую лигу ВТБ. В составе национальной сборной в 2007 году стал чемпионом Европы, выступал на чемпионате Европы 2005 года и Олимпийских играх 2008 года. По окончании сезона 2010/11 завершил карьеру.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, россия, гражданство