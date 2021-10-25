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https://ria.ru/20211025/gaz-1756219088.html
Премьер Молдавии сделала предложение "Газпрому"
Премьер Молдавии предложила "Газпрому" провести совместный аудит долга - РИА Новости, 25.10.2021
Премьер Молдавии сделала предложение "Газпрому"
Власти Молдавии хотят провести совместный с "Газпромом" аудит, чтобы узнать точную сумму долга компании "Молдовагаз", заявила премьер республики Наталья... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:57
2021-10-25T23:00
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Власти Молдавии хотят провести совместный с "Газпромом" аудит, чтобы узнать точную сумму долга компании "Молдовагаз", заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Ранее "Газпром" сообщил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник, что власти страны хотят провести независимый аудит, чтобы подтвердить наличие долга перед "Газпромом"."Мы готовы выплатить определенную часть долга в течение конкретного периода времени. Но мы не знаем, как сформировался этот долг. Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с "Газпромом", чтобы узнать точную сумму долга и разобраться, как его платить", - сказала Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.Она полагает, что в условиях мирового энергетического кризиса сложно обсуждать реструктуризацию долга за газ."Мы готовы обсуждать проблему долга и хотим найти общее решение. Мы заинтересованы в том, чтобы подписать контракт минимум на год. Мы готовы платить за газ в рамках поставок и поэтапно компенсировать долг", - добавила премьер.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. "Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211025/gaz-1756203948.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
21:57 25.10.2021 (обновлено: 23:00 25.10.2021)
 
Премьер Молдавии предложила "Газпрому" провести совместный аудит долга

Премьер Молдавии Гаврилица: проверим размер долга через совместный с "Газпромом" аудит

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Власти Молдавии хотят провести совместный с "Газпромом" аудит, чтобы узнать точную сумму долга компании "Молдовагаз", заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
Ранее "Газпром" сообщил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник, что власти страны хотят провести независимый аудит, чтобы подтвердить наличие долга перед "Газпромом".
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"Мы готовы выплатить определенную часть долга в течение конкретного периода времени. Но мы не знаем, как сформировался этот долг. Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с "Газпромом", чтобы узнать точную сумму долга и разобраться, как его платить", - сказала Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.
Она полагает, что в условиях мирового энергетического кризиса сложно обсуждать реструктуризацию долга за газ.
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"Мы готовы обсуждать проблему долга и хотим найти общее решение. Мы заинтересованы в том, чтобы подписать контракт минимум на год. Мы готовы платить за газ в рамках поставок и поэтапно компенсировать долг", - добавила премьер.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. "Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагазРоссия
 
 
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