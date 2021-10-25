https://ria.ru/20211025/fts-1756117951.html

ФТС ожидает, что внешнеторговый оборот побьет показатели 2014 года

ФТС ожидает, что внешнеторговый оборот побьет показатели 2014 года - РИА Новости, 25.10.2021

ФТС ожидает, что внешнеторговый оборот побьет показатели 2014 года

Федеральная таможенная служба ожидает, что Россия по итогам 2021 года выйдет на самые высокие показатели по внешнеторговому обороту с 2014 года, сообщил в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:10

2021-10-25T13:10

2021-10-25T13:10

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба ожидает, что Россия по итогам 2021 года выйдет на самые высокие показатели по внешнеторговому обороту с 2014 года, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов."Рекордные показатели по внешнеторговому обороту у нас были в 2012-2013 годах. Скорее всего, таких показателей достигнуто не будет, потому что тогда были очень высокие цены на нефть - более 100 долларов за баррель. Но, по нашим оценкам, Россия в этом году покажет самые высокие показатели по внешней торговле, начиная с 2014 года", - сказал он.Отвечая на вопрос о возможных темпах роста в следующем году, Давыдов отметил, что здесь очень много факторов. "Мы видим, что сейчас идет очередная волна коронавируса, это очень сильно влияет. В 2020 году первое полугодие было провальным для мировой торговли в связи с коронавирусными событиями. Сейчас мы видим, что временами начинают рваться цепочки товаропроводящие, то в Китае встают порты, то контейнеровоз встал поперек Суэцкого канала. Это все оказывает очень сильное влияние на мировую экономику в целом, и мы как часть мировой внешнеторговой системы не можем оставаться в стороне", - пояснил собеседник агентства.При этом он указал, что для России в принципе складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. "Во многом она способствовала и росту ВВП в этом году. Насколько все эти тенденции сохраняться в следующем году, думаю, что серьезно вряд ли кто возьмется предсказывать", - добавил первый замглавы ведомства.

https://ria.ru/20211020/pandemiya-1755433916.html

россия

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экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия